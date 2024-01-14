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自由廣場》選後台派檢討與展望

2024/01/14 05:30

◎ 陳敬翔

筆者相信，看到國會未過半，即便台派選民心裡已有準備，也依然不好受；但是既然選得不好，自然就有可以檢討的地方。

一、所謂分票說：筆者在二○二○選後，也認為如松信、淡水等席次，是因為時代力量或民眾黨派人出來分票，導致民進黨人選沒選上；但到二○二二選後，筆者改變想法了；以本屆港湖區為例，以筆者臉友為例，有的早在半年前，晚的在選前一兩個月，紛紛主張三票民進黨，就算對高委員有意見，也照投不誤；另外少部分則堅持不投高，轉支持吳欣岱醫生；開票後有大約一半的聲音在怪吳欣岱分票，鼓吹不投高的人要負責云云。固然兩人票源相近，但不能就此劃上等號。

二、二○二六縣市長選舉是否還要允許現任立委參選？此點固然很難抉擇，但是過往對蔣萬安、林奕華、羅智強、侯友宜等人的落跑行為作攻擊，依照選民對民進黨的高標準，這落跑的回力鏢，力道恐怕會更大；這點最好趁時間還遠先好好考慮。

三、不可小覷的盧秀燕：此為第二點的延伸，如若二○二四是盧秀燕代表非綠營參選，盧可沒有這一年來盛傳的「落跑市長」、「深藍不挺」、「藍皮綠骨」等問題；請問民進黨作為本土陣營第一大黨可有對策？

四、新媒體對策：包含抖音及網紅等等，雖然筆者同溫層中不少人戲謔稱「抖音一響，父母白養」云云，但很不幸抖音觀眾的投票權和你我都是一樣的，不管是怒斥抖音受眾還是嘲笑，也沒辦法改變這個事實；希望接下來的賴政府能好好思考對策，不要棄守新媒體。

（作者為家教）

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