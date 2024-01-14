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自由廣場》守住台灣路線 未來仍不容樂觀

2024/01/14 05:30

◎ 康駿銘

全球注目的台灣大選塵埃落定，經歷藍白合、違建風波、柯文哲難以預測的變數等，台灣選民選擇對的人、走對的路，這次選舉也是台灣直選總統以來首次三連任，台灣將能在民主路上、在國際舞台上邁進。賴蕭配順利過關是最好的結果。不過，筆者並未感到振奮，反而更加憂慮未來發展。在三組總統候選人之中，不論憑經驗、能力、言行、態度等，賴蕭配理應是我們的唯一選擇，但得票率並沒有超過藍白總和，意味著台灣對於本土執政、對於主權的堅持，並非如我們想像中的牢固。

更甚者，在立委選舉，即使馬文君阻擋國防、涉及佔用國土；即使顏家聲名昭彰、即使陳雪生是法庭認證的性騷人士；這些政客卻仍然能夠勝選。即使苗博雅是如此認真、問政鏗鏘有力，是台灣新政治、年輕從政治應有的模樣，但卻只有徐巧芯這種根本不適任的人物順利當選，試問作為一個對台灣政治抱有理想的台灣年輕人，豈有樂觀的空間？更遑論柯文哲的投機、操弄民粹竟然成功獲取超過四分之一選民的支持等，筆者不禁為台灣未來憂心。

未來四年，國會小黨聲音在民眾黨以所謂第三勢力的身份下被廣泛吸收而消失，民進黨在沒有本土在野黨有效監督、作出為台灣人最有利的政治協商下，只能在主權、在大部份進步議題上孤軍作戰，甚至被迫妥協。而且在藍白大於綠的情況下，白營將可以盡收漁人之利，藉由政治協商的過程中，更進一步發揮政治投機的影響力，未來的議案、預算，很有可能難以推動。

（作者為台灣基進國際部專員）

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