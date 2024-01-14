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自由廣場》台灣走對的路 民主勝利

2024/01/14 05:30

◎ 陳文卿

大選結果揭曉，「美德」贏了，台灣贏了！這是可預期的，也是全世界所有自由民主的國家，都樂見的結果。不懼中國明來暗去軟硬兼施的壓力，台灣人民義無反顧勇敢做出正確的抉擇，並將坦然面對這樣的決定。所以應該恭喜的不僅是賴、蕭兩位當選人，而是全體台灣人民。因為未來我們仍可以在對的路上持續走下去，而不必擔心走回頭路。

選舉期間儘管藍綠在很多議題上針鋒相對，然而很難得的卻有一個共識，那就是對於馬英九的「相信習近平」之說，都不認同！

藍營選前之夜，不僅不讓馬英九出席，侯康也竭力撇清，表示跟馬的意見不一樣。馬英九竟成了藍營的票房毒藥，甚至是壓倒駱駝的最後一根稻草。因此，國民黨若要做選後檢討，馬可能會成為頭號戰犯吧。而如美國《華盛頓郵報》日前社論指出，台灣的自由選舉，就是中國獨裁政權的失敗。希望中國也能從這次台灣的民主選舉中，學到反省。

總統大選是台灣整體民意的檢視，此次選舉可得到的最重要結論，就是「九二共識」已被掃入歷史的灰燼，而「統一」在台灣更全無市場！希望中共當局能體認並正視這個事實，兩岸未來的交往，不要再提這些陳腔濫調了。兩岸唯有在對等互相尊重的條件下，才能和平地走下去，共謀下一代子孫的幸福。

民進黨雖然選贏了，但仍有一值得警惕的地方是，三腳督的情況下，藍白加起來的總票數比綠營多，也就是說民進黨是以相對多數贏得大選的！這可能是民進黨執政八年，仍難免累積許多大大小小的民怨。這些是未來的賴政府必須努力檢討的地方，民進黨絕對沒有驕縱的本錢，必須以更謙卑的態度來對待選民，才能確保永續執政。

（作者從事環保服務業）

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