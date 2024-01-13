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自由廣場》用選票做選擇

2024/01/13 05:30

◎ 李文忠

馬英九週一接受《德國之聲》專訪時，竟稱「就兩岸關係而言，必須相信習近平」，身為北京在台免費的代言人，這已經是馬一再公開宣示毫不避諱的立場，不必訝異！

個人的看法，一則是尊重，民族復興／中國富強就是這些統派的信念及選擇，只能尊重。

二則是替他感到悲哀，李鴻章外孫女張愛玲「花凋」這篇小說中是這樣形容她那些還活在滿清末年的父叔輩：「鄭先生是個遺少，因為不承認民國，自從民國紀元起他就沒長過歲數。…他是酒精缸里泡著的孩尸。」馬先生就是活在威權的遺少，或者更精準地說，是封建缸里泡著的儘作統一大夢的先生，因為不承認人民可以當家作主，不承認中華民國／台灣。

三則個人當然是忍不住打從心裡的鄙夷：做為二任民選的中華民國總統，心無人民及民主，他背叛了這塊土地及國家！做為國民黨黨員，孫中山提倡三民主義「民族主義、民權主義、民生主義」、「民有、民治、民享」，兩蔣宣示「兩岸不是政權之爭，是制度之爭」、「三民主義統一中國」，他背叛了孫總理及兩蔣！

馬英九選擇相信習近平，進一步相信選擇相信習近平就會帶來和平，問題是台灣人民及國際社會相信嗎？侯趙急忙切割恐怕已來不及，他們過去宣示的兩岸政策基本上就是重返被證明錯誤、失敗的馬英九路線，切割能取信於台灣人民？

親愛的國人同胞，這次的選舉就是一個選擇：選擇相信台灣還是相信習近平？選擇蔡英文路線還是馬英九路線？選擇保衛自己的家園還是曲膝投降？你（妳）會用選票做什麼選擇呢？

（作者是前立委）

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