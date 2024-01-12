自由廣場》甚麼是「健保點值一點一元」？

◎ 李伯璋

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國民黨、民眾黨副總統候選人日前不約而同提出健保點值「一點一元」方向，選舉的政治行銷是都會編織一個美麗理念，而政治家和政客的差異在於誰能務實面對問題以爭取更多選票。

台灣全民健保係自給自足的社會保險，主要收入來源是民眾保費、雇主及政府。依健保法，每年訂定要花費的醫療費用就是總額，其給付是用點數。當大家不斷衝業務量時，醫療點數超過總額，也就是最近很夯的點值下降；當大家減少不必要醫療行為，總額高於醫療點數，點值就上升。醫療費用主要是藥品費用和醫療服務的手術診療費、看病診察費及檢驗檢查費。健保也請醫院自主管理制度，超出額度就自動斷頭，現在除了被斷頭外，點值依然直直落才是醫界的痛。

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台灣健保醫療改革一定要落實「分級醫療」、「醫藥分業」，要有「使用者付費的部分負擔」做配套，如此才有機會減少不必要醫療行為，也才能有效減少醫療體系人力的負荷。賴副總統此刻只承諾健保點值不低於「○．九」，並朝「一點一元」的目標邁進，是負責任的政治風範。

政府只是一個團體，沒有錢，錢都是來自國民稅收。一一三年度中央政府總預算，歲入編列二兆七○九二億元，歲出編列二兆八八一八億元。明年度國防總體預算編列六○六八億元。目前的健保總額達8300多億元，醫界主流是想要得到更多總額的錢來補足點值一點一元。在收支平衡下則必須提高健保費費率，工商界老闆是否願意承受負擔健保費增加的成本問題，這也不是我們醫界在同溫層中討論就可以解決問題的，民眾端是否溝通到位還需要更多論述。

目前許多醫療手術、處置的給付都不合理，放手調整醫療點數，提高急診、困難手術與治療等支付標準，讓辛苦醫療人員都能獲得合理報酬，讓醫療院所以專業獲取合理利潤，不再靠衝病人數多、藥物使用量大來賺取藥價差。

我的小堂叔李應元先生大學聯考成績可上丙組第二志願的台北醫學院醫學系，但他選擇台大公共衛生學系，賴清德醫師當年也放棄腎臟科專科醫師優渥薪資的行醫生涯，他倆投入政治的決定並非頭殼壞掉，而是有勇氣與堅持追求台灣這塊土地民主自由的愛！

台灣健保改革不難，相信以賴副總統的能力、實力與有擔當的態度來務實面對問題，醫界與民眾一定會懂政府的用心！多溝通、把握時間做改革，健保才得以永續經營！

（作者是​​​​​​​​前中央健康保險署署長、台北醫學大學公衛學院講座教授）

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