自由廣場》日媒關切台灣大選的假消息

◎ 王輝生

一月十一日《日本經濟新聞》以四分之一版面，大幅報導，在假消息瀰漫下的台灣總統大選，稱：「志在統一台灣的中國散播大量假消息。去年有八成的台灣民衆有過接觸經驗，而且，這些假消息大都是不利於『對中強硬派』的候選人，中國介入的斧鑿斑斑」云云。

由於今年是全世界主要民主國家的大選年，台灣首開戰旗，緊接著有二月的印尼、四月的印度及十一月的美國總統大選。所以，位居悍衛民主自由最前線的台灣總統大選，備受全球矚目。

請繼續往下閱讀...

在多如牛毛的假消息中，《日經》舉其犖犖大者：

一、網路謠言：

A「賴清德是調查局的線民」。

事實是：調查局澄清謠言來源帳號來自境外，而且影片是AI生成。

B「蕭美琴有雙重國籍」。

事實是：蕭早已放棄美國籍。

C「網媒民調，誑稱在野黨領先」。

事實是：網媒記者去年十二月接受「中共褔建省委員會」指示製作假民調，目前他被依反滲透法遭收押。

二、聲音：

「第三黨總統候選人對賴清德的訪美批評」。

事實是：經調查局鑑別，判定錄音檔被深度僞造。

三、影片：

「中國軍在台灣對岸大量集結」。

事實是：「台灣事實查核中心」查證，這是二○一七年的畫面，而且地點是山東不是褔建。

《日經》並稱讚台灣《自由時報》曾於去年十二月及時揭穿，諸如「賴清德曾當過政治線民」、「執政黨將利用電腦作票以利選果」等正在網路大量流竄的假消息。根據台灣國安局統計，針對此次總統大選，所散播的假消息已超過七百餘件，防不勝防，所以，台灣的吳釗爕外交部長在九日、對外媒說，中國所發動的「認知戰」，其目的在於不戰而屈人之兵。

因為台灣每逢選舉，獨裁專制的惡鄰，都如坐針氈，故，無所不用其極的認知戰就會舖天蓋地般席捲而來。但，正如《日經》所說「台灣全體社會，已經對假消息的肆虐，醞釀為危機意識，成為全球對付假消息的優等生」對台灣人民充滿信心。

《日經》又稱：「若讓假消息得逞，因而影響選情，那麼，民主主義的根幹勢必動搖」憂心之情溢於言表。

即然，獨裁中國製造假消息目的在顛覆自由民主台灣的選情，那麼台灣選民，就應反其道而行，凡惡鄰所懼之畏之的候選人，就是台灣人民應該親之譽之的總統人選，反之亦然，對岸所青睞、親之譽之的候選人，就是台灣選民應該唾棄、懼之畏之的對象。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法