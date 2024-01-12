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自由廣場》蔣經國遭馬祕書徹底背叛

2024/01/12 05:30

◎ 莊勝榮

明（一月十三日）天是台灣大選的投票日，恰好也是蔣經國逝世三十六週年，小蔣生前告誡國人，一定要走「親美反共的民主大道」，事隔三十六年的今天依然歷久彌新，蔣經國萬萬沒想到，他的祕書馬英九竟然背叛了他，去走舔共的統一之路，還說他相信習近平。

全世界還有相信習近平的人，大概只剩三類： 一、既得利益者必須假裝相信。二、被習思想入腦入心入魂入骨者不得不信。三、馬英九及其少數黨羽，不知為何而信。

最了解中國共產黨習性及惡行惡狀的，第一名是蔣經國，第二名蔣介石，可惜國共會談及國共內戰，蔣經國使不上力，否則歷史可能改觀。戰敗後選擇逃亡來台灣，是蔣經國提供的意見，從此由台灣扶養中華民國，R.O.C死而不亡，蛻變成中華民國台灣。蔣經國生前說，共產黨的話絕對不能相信，坐上共產黨的談判桌就輸了，因為他們下了談判桌馬上撕毀任何承諾，簽字也沒有用，譬如ㄧ國兩制、香港五十年不變，都不幸而言中。可笑的是，曾經是「蔣經國秘書」的嫡系馬英九卻背棄他的老闆，宣傳他相信習近平，蔣經國地下有知，豈能不拍桌怒斥馬？

彭博經濟研究社說，台海若有戰爭則全球損失十兆美元，遠超過烏俄戰爭、肺炎及全球金融危機的總合，且台灣海峽是全球最繁忙航道，損失更無法估計。晶片的供應廠台積電前二十名總市值七．四兆美元，有哪個國家能容許發生這種戰爭？中共若把台灣打成廢墟，等於白打，所以打不如騙，騙不如利用同路人當棋子、傀儡，省本且利厚。戰爭牌只是騙騙無知的選民罷了。

日本及美國知道台灣人怕死好騙，所以相繼力挺台灣的選舉。拜登曾告誡中共勿干預台灣大選，又宣佈選後要派代表團訪問台灣，中共雖堅決反對，但反對無效，美國仍是當今老大。日本前首相麻生太郎說，不容許中共對台動武，也是代表日本的主流意見。一月十三日我們要相信自己的選票，不能相信習近平，要出門投票，別自命清高、漠視選舉，等到開完票才後悔，自己不決定，別人會幫你做決定，你甘心嗎？（作者是律師）

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