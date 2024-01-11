自由廣場》選舉泥巴戰 要選對的人

◎ 林健次

每個政黨都有好人、壞人，也多少有人與財團黑道掛勾；有的多、有的少；有結構性的，有個人式的；有的源遠流長、有的藕斷絲連，也有剛建黨不久就急起直追的。

黑金議題在這次總統大選中，常見有競選團隊利用大小媒體，以不負責任、難以立即驗證的手段，將黑金掛鉤的泥巴潑向對方，令人真假難辨，連帶使選民生厭。

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在互相抹黑、難斷是非的困局中，筆者建議選民脫出困境的方法：完全不去理會泥巴戰、斷絕境內外暗黑勢力對自己判斷的干擾，直接回歸民主政治的原始核心，直接檢驗候選人的政策見解與人生閱歷，思考分析那一位候選人的政策施行起來對台灣的經濟，對台灣的弱勢，對台灣的年輕人以及對台灣的安全最為有利！

舉例來說，台灣的經濟跟中國的經濟更緊密的結合在一起，加強雙方的人力流動，一如「服務貿易協定」所允許的讓中國的服務業勞動力到台灣就業，對台灣的經濟有好處嗎，對台灣的年青人的工作機會與薪資有助益嗎，對台灣弱勢族群的生存與翻身有利嗎？然後回頭看看這是哪一黨的高層一直提出的？

訓練四個月的兵有戰力嗎？兵役義務從一年改成四個月是哪一黨提出的？這對國防戰力與安全有好處嗎？假如是，那麼乾脆不要軍隊、國家最安全也最為和平不是嗎？天下真有不當兵、既安全又和平、又不必投降的好康事嗎？

那一位候選人對拓展美、日及歐洲外交關係，比較可能幫助台灣發展多邊的國際政治與經濟關係，增進台灣的安全與經濟的進步？

到底是那一位候選人的成長背景與經歷，比較可能對弱勢與貧窮的遭遇感同深受，進而更能人溺己溺地去尋求解決貧窮的體制原因，根本的解決貧窮的問題？

（作者是前淡江大學國際企業經營系主任，台灣國際研究學會副理事長）

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