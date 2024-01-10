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自由廣場》（鏗鏘集）期待清政德治的國家

2024/01/10 05:30

◎ 李敏勇

英國社會學家達倫道夫在《新歐洲四論：寄華沙的四封信》，提及東歐自由化經由一次選舉，普遍改變了共產體制的原因：第一、市民（Citizen）意識，亦即一般說的公民意識，體認到自己是國家的主人，享有權利並負有責任。並說，東歐諸國在二戰後選擇共產體制之前普遍具有市民意識，只要給予選舉權就知道如何選擇；第二、教會的庇護，在共產體制下，異議份子能受到教會的協助、掩護，鼓舞自由、民主的追求；第三、文學藝術的涵養，人民心靈受到善美我真實的薰陶，知道如何追尋理想。

東歐國家，在二戰時期普遍受到納粹侵略、地下軍游擊隊以共產份子為主，戰後自然選擇共產政權。但華沙集團俯仰蘇聯指令，壓制各國民主化的努力，致使知識份子文化人流亡他國，不及半世紀，就在東歐自由化、蘇聯解體的「蘇東坡現象」，返回自由民主陣營。

台灣的民主化、自由化，缺乏東歐自由化、民主化的文化核心力量和市民（公民）意識，轉型正義也不完全。民主化以後，中國國民黨竟能連結消滅中華民國的中國共產黨，藉由民主選舉，進行對中華民國台灣的顛覆，真是反來反去反覆無常，令人匪夷所思！枉費以反共為名動員勘亂的長期戒嚴統治，不被掃入歷史垃圾桶還作怪！

口口聲聲「中華民國會因民進黨執政而滅亡」，其實是鞏固黨國政權之意。經歷多次總統選舉，中國國民黨馬英九也當選過兩屆總統，卻因失去獨佔統治權，從反共而親共，執意傾附中國。中國國民黨似乎忘了一九四九年亡國，流亡來台之痛，自連戰趨附中國之旅後，黨格盡失。

二○二四年總統大選，成為台灣與中國的政治競逐。國共合謀力阻台灣民主化向前發展之惡意，昭然若揭。中國既已破壞香港在英殖民時期的自由，台灣的民主化似成為必欲除去的眼中釘，以免危及共產中國專制體制。此時此際，珍惜民主化、自由化的台灣人民，應在總統選舉和立法委員選舉，支持台灣主體性的發展，在專制中國之外，維繫漢字文化圈民主國家台灣的持續發展。

政治，社會構造賴以維繫。近代國家共同體想像，以法構造為之，著重秩序、安全以及正義的核心價值。台灣的特殊歷史，經歷長時期的悲情，主體性未充分形成，重建與改造的課題兼具權利與責任。政治家體察歷史，審視現實，有為有守，而非政客前後不一，空口嚼舌，奪權鬪爭，吃銅吃鐵，無血無目屎。天佑台灣！珍惜得來不易的民主，期待人民選擇走向清政德治的國家。

（作者是詩人）

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