自由廣場》（林保華專欄）承認一中，就該去下架共產黨

離開選舉投票只剩幾天，國民黨繼續高呼集中選票下架民進黨，只是棄保的變種。他們拿不出清晰像樣的理念來吸引選民，只有把「手段」當作理念企圖達到當選目的。國民黨之所以拿不出清晰像樣的理念，根本就在於他們的「中國」帽子，他們必須親中舔共，必須成為中國的協力者，必須配合中國的滅台政策，所以只能靠造謠、罵人參選。

國民黨必須承認「一中」的九二共識，連「各表」都不敢提了，只怕變成「兩個中國」惹怒中共。所以馬英九、侯友宜只能死抱原始的《中華民國憲法》。這個原始的憲法完全脫離現實，不知道還能騙什麼人，然而前總統馬英九就像抱媽媽的大腿那樣抱住它，傻傻的侯友宜也跟著抱，於是只能大白天做「秋海棠葉」的夢境。

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如果秋海棠葉就是中華民國的領土，現今的台澎金馬就是「台獨」，那麼國民黨參選的競爭對象就是共產黨而不是民進黨。民進黨才兩次執政，每次還沒超過八年，國民黨就已經「靠北靠母」，狂喊「政黨輪替」，似乎這次若不輪替，台灣就不是民主國家，就是馬英九所詛咒的「民主獨裁」。他們缺乏國際常識，鄰近的日本自由民主黨不是執政幾十年，偶爾失手又用民主手段拿回來？而國民黨心目中「一個中國」，共產黨從一九四九年執政近七十五年，倒行逆施，槍桿子治國，殘害民眾無數，什麼時候見過馬英九、朱立倫、侯友宜、趙少康要下架他們？即使在中共協助下國民黨輪替了民進黨，在「一個中國」執政的還是那個萬惡的共匪。國民黨不但不敢輪替他們，還要與共匪交流融合。

台灣與中國是完全不同的制度，兩個國家的統一融合，唯有一方消滅另一方，香港就是例子，馬英九、侯友宜還想走這條死路？柯文哲呢？

且不說人民政治上的自由民主權利及一黨專政背道而馳，就是經濟民生上，資本主義私有制與社會主義公有制也根本對立，中華人民共和國憲法第十條規定：「城市的土地屬於國家所有。農村和城市郊區的土地，除由法律規定屬於國家所有的以外，屬於集體所有；宅基地和自留地、自留山，也屬於集體所有。」就是這一條而已，我們的生活秩序就根本被推翻了。不論侯友宜的凱旋苑，柯文哲所養的農地，賴清德祖傳的礦寮，統一後轉瞬就是國家的，當然不是立即沒收，但是陷入不可知的命運，台灣人如何立腳都是問題。這叫台灣人如何融入？即使中共的「一國兩制」，也是聽任中共闡釋，因為法律的解釋權在永遠執政、黨領導一切的中共手裡。

國民黨被中共趕到台灣來，就該認同台灣這塊土地。如果對「一個中國」一直念念有詞，那就去下架共產黨；毫無理由要下架民進黨，再讓共產黨的黑腳來台灣侵門踏戶。那種非與中共「一笑泯恩仇」而把台灣當祭品的心態，就是賣台賊。只能一時騙得了部分糊塗台灣人，不可能永遠行騙下去。台灣將在正確道路上繼續前進！

（作者林保華是資深時事評論員）

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