晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（林保華專欄）承認一中，就該去下架共產黨

2024/01/10 05:30

離開選舉投票只剩幾天，國民黨繼續高呼集中選票下架民進黨，只是棄保的變種。他們拿不出清晰像樣的理念來吸引選民，只有把「手段」當作理念企圖達到當選目的。國民黨之所以拿不出清晰像樣的理念，根本就在於他們的「中國」帽子，他們必須親中舔共，必須成為中國的協力者，必須配合中國的滅台政策，所以只能靠造謠、罵人參選。

國民黨必須承認「一中」的九二共識，連「各表」都不敢提了，只怕變成「兩個中國」惹怒中共。所以馬英九、侯友宜只能死抱原始的《中華民國憲法》。這個原始的憲法完全脫離現實，不知道還能騙什麼人，然而前總統馬英九就像抱媽媽的大腿那樣抱住它，傻傻的侯友宜也跟著抱，於是只能大白天做「秋海棠葉」的夢境。

如果秋海棠葉就是中華民國的領土，現今的台澎金馬就是「台獨」，那麼國民黨參選的競爭對象就是共產黨而不是民進黨。民進黨才兩次執政，每次還沒超過八年，國民黨就已經「靠北靠母」，狂喊「政黨輪替」，似乎這次若不輪替，台灣就不是民主國家，就是馬英九所詛咒的「民主獨裁」。他們缺乏國際常識，鄰近的日本自由民主黨不是執政幾十年，偶爾失手又用民主手段拿回來？而國民黨心目中「一個中國」，共產黨從一九四九年執政近七十五年，倒行逆施，槍桿子治國，殘害民眾無數，什麼時候見過馬英九、朱立倫、侯友宜、趙少康要下架他們？即使在中共協助下國民黨輪替了民進黨，在「一個中國」執政的還是那個萬惡的共匪。國民黨不但不敢輪替他們，還要與共匪交流融合。

台灣與中國是完全不同的制度，兩個國家的統一融合，唯有一方消滅另一方，香港就是例子，馬英九、侯友宜還想走這條死路？柯文哲呢？

且不說人民政治上的自由民主權利及一黨專政背道而馳，就是經濟民生上，資本主義私有制與社會主義公有制也根本對立，中華人民共和國憲法第十條規定：「城市的土地屬於國家所有。農村和城市郊區的土地，除由法律規定屬於國家所有的以外，屬於集體所有；宅基地和自留地、自留山，也屬於集體所有。」就是這一條而已，我們的生活秩序就根本被推翻了。不論侯友宜的凱旋苑，柯文哲所養的農地，賴清德祖傳的礦寮，統一後轉瞬就是國家的，當然不是立即沒收，但是陷入不可知的命運，台灣人如何立腳都是問題。這叫台灣人如何融入？即使中共的「一國兩制」，也是聽任中共闡釋，因為法律的解釋權在永遠執政、黨領導一切的中共手裡。

國民黨被中共趕到台灣來，就該認同台灣這塊土地。如果對「一個中國」一直念念有詞，那就去下架共產黨；毫無理由要下架民進黨，再讓共產黨的黑腳來台灣侵門踏戶。那種非與中共「一笑泯恩仇」而把台灣當祭品的心態，就是賣台賊。只能一時騙得了部分糊塗台灣人，不可能永遠行騙下去。台灣將在正確道路上繼續前進！

（作者林保華是資深時事評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書