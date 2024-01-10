自由廣場》藍白過半，大家都完蛋

◎ 鄭秀玲

近期美日韓三方元首峰會、美澳部長級諮商及「七大工業國集團」領袖會議等的聯合聲明，紛紛呼籲台海和平穩定重要性。他們擔憂中國藉故升高對我頻頻軍事威脅及強力介選，萬一這次選出的總統及立委們是親中代理人，台灣將被中國所掌控。攸關我國頂尖且完整的上下游半導體產業鏈一旦被中國控制，將扼住全球高科技產業的咽喉；而攸關全球一半以上貨櫃運輸的台灣海峽也將被中國所掌控。中國政府近年實施《網絡安全法》、《數據安全法》和《反間諜法》，造成外商卻步及資金外流，導致中國的青年失業率居高不下。據《紐約時報》指出今年每月有五百億美元資金流出中國。房地產業約占中國GDP的廿五％，是其地方財政的重要來源，近期主要房地產巨頭接連爆出財務危機，讓中國經濟更加惡化。這也促使習近平更加覬覦台灣。

面對複雜的國際政經情勢，國人在選前需慎選總統，誰最能保護國安又能創造經濟大餅？從資歷來看，賴清德當過全台第一名市長，為台南市觀光業打下堅實基礎，才有日前CNN將台南市評為全球最值得造訪的廿四個城市之一；賴也當過立委，連續四屆獲得公督盟評鑑內政委員會第一名；賴在其行政院長任內，為因應美中貿易大戰，於二○一八年即時促成「促進境外資金回國投資特別條例」，鼓勵台商匯回投入產業發展。經濟部近日稱台商及外商來台投資金額截至目前已超過二．一兆元。反之，侯友宜和柯文哲均缺立委和中央部會首長的歷練和格局。而柯文哲在其第三年市長時，更自承前兩年都在亂做，難道選民還要給他亂做總統嗎？

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賴清德認真地完成「國家希望工程」，反之，侯柯則一直以作弊心態，花時間在藍白分贓職位上。侯柯所屬政黨更傾全力在選前互撥髒水和翻舊帳，擬製造社會對立獲取政權。侯友宜盲目地從馬政府的舊倉庫裡拿出兩個過時又害人的政策：（一）通過服貿協議；（二）在首都圈重啓核四和增設十六組核能機組。一但藍白過半，通過此兩案的受害對象如下：

（一）五百多萬服務業員工的生計可能被中國國企及失業人口來台搶走；（二）年輕人的就業機會被中國大學生來台搶走；（三）台灣健保資源被來台的大批中國人使用，醫護人員更加忙碌而國人看病不再便宜又便利。（四）北北基桃共九百五十萬居民的生命安全因廣設核能機組加上地震，而隨時曝露在風險中。（五）美國、日本和荷蘭等將列入台灣半導體廠商制裁名單，台股崩盤，股民荷包將大縮水。（六）全民的言行將和香港一樣納入數位獨裁者的掌控中，電視節目變央視。（七）通過各種親中法案，讓中國實質掌控台灣的經濟。

總之，若總統選錯人及藍白席次過半，屆時共產黨真的要來了。敬請選民三思而行。

（作者是台大經濟系兼任教授）

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