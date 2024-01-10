晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中國發射火箭，國民黨卻罵國內政黨

2024/01/10 05:30

◎ 吳哲文

中國突然在台北時間下午三點時，發射長征二丙型火箭、宣稱將一具愛因斯坦探針衛星發射升空，由於中國長期以來存在「即使是發射商業運載火箭，不僅經常不會事先預告、也無法精準預測飛行軌跡及影響範圍」的前科，甚至已經多度造成不同國家困擾，經估算，本次發射也確有可能影響台灣南部地區。

加上中國長征系列火箭，就技術層面而言，本來就是其解放軍戰略火箭軍的地對地戰略彈道飛彈系出同門，甚至中國當局也有相關內部人士，坦承長征二乙火箭與東風五型地對地彈道飛彈系出同門，在該具火箭發射之初，沒有人能保證這次發射的就一定只是商業運載火箭，因此中華民國國防部多度透過手機發布國家級警報，實有其必要性與合理性。

就總統大選的角度而言，這件事情發生在中國國民黨副總統候選人—趙少康擺出反共旗手架勢、呼籲中國當局在選前一個禮拜內不要派遣軍機軍艦擾亂台灣後不久，益加顯示中國根本不理睬趙少康的呼籲，光是呼籲根本無法遏阻中國當局遊走在灰色地帶的擾襲舉動，台灣不應對中國的所謂善意寄予不切實際期望，反而應持續深化國防實力，才能遏阻中國進犯意圖。

至於中國國民黨的其他大小政客，竟將這次中國無預警發射長征火箭、以及我國國防部的國家級警報，抹成民進黨介選的一環，真是荒謬絕倫，在即將到來的大選當中，台灣人還要繼續用選票賦予這些政治人物又四年的政治權力嗎？

（作者從事服務業、兼業作家，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書