自由廣場》中國發射火箭，國民黨卻罵國內政黨

◎ 吳哲文

中國突然在台北時間下午三點時，發射長征二丙型火箭、宣稱將一具愛因斯坦探針衛星發射升空，由於中國長期以來存在「即使是發射商業運載火箭，不僅經常不會事先預告、也無法精準預測飛行軌跡及影響範圍」的前科，甚至已經多度造成不同國家困擾，經估算，本次發射也確有可能影響台灣南部地區。

加上中國長征系列火箭，就技術層面而言，本來就是其解放軍戰略火箭軍的地對地戰略彈道飛彈系出同門，甚至中國當局也有相關內部人士，坦承長征二乙火箭與東風五型地對地彈道飛彈系出同門，在該具火箭發射之初，沒有人能保證這次發射的就一定只是商業運載火箭，因此中華民國國防部多度透過手機發布國家級警報，實有其必要性與合理性。

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就總統大選的角度而言，這件事情發生在中國國民黨副總統候選人—趙少康擺出反共旗手架勢、呼籲中國當局在選前一個禮拜內不要派遣軍機軍艦擾亂台灣後不久，益加顯示中國根本不理睬趙少康的呼籲，光是呼籲根本無法遏阻中國當局遊走在灰色地帶的擾襲舉動，台灣不應對中國的所謂善意寄予不切實際期望，反而應持續深化國防實力，才能遏阻中國進犯意圖。

至於中國國民黨的其他大小政客，竟將這次中國無預警發射長征火箭、以及我國國防部的國家級警報，抹成民進黨介選的一環，真是荒謬絕倫，在即將到來的大選當中，台灣人還要繼續用選票賦予這些政治人物又四年的政治權力嗎？

（作者從事服務業、兼業作家，新北市民）

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