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自由廣場》【北社評論】去投票，為台灣、更為自己！

2024/01/09 05:30

◎ 張葉森

台灣北社最近召開兩場記者會，會中其一指出—國家主權是一國立國根基，保衛台灣主權獨立，是台灣總統最重要的任務；其二—投票考量因素是候選人的人格特質能否受信任，所屬政黨執政的政績。絕不能因「改變」、「制衡」等空泛口號，或「一時爽」投票，換來的必是無盡懊悔，韓國瑜、高虹安的殷鑑不遠。

關於「台灣主權」，只有民進黨的賴清德明確主張「台灣主權獨立，兩岸互不隸屬」。侯友宜和柯文哲連「對台灣主權威脅最大的是哪個國家？」都不敢面對，這樣的人有什麼資格選台灣總統，我們更不能將台灣託付給他們。

二○二四年總統選舉結果，將影響未來台灣走向，更受到國際矚目。三組候選人的人格特質非常明顯，執政黨候選人賴清德幾近清教徒的無瑕人格，讓另二黨在毫無可攻擊的窘境下，竟然火力集中他偏僻礦區工寮老家，反而激起全民回顧賴清德襁褓喪父，貧無立錐之地，奮發向上，終將成一國元首的努力過程，何等勵志！更彰顯台灣是人人有機會，努力出頭天的諸神眷愛寶地！也更彰顯出另二組候選人的剝皮寮、圈地行為之不堪。

台灣面對中國共產黨強權侵凌，具備足以自我防衛軍武是唯一保障，經蔡英文總統八年努力，外購和軍武國造都有極大進展，軍工潛艦產業更有成為兆元產業的機會。

水電無虞是經濟發展的基礎，賴清德任行政院長時便開始規劃動工，二○二三年桃竹供水幹管啟用證實可解旱季竹科缺水問題，電力供給因風光綠電大增，去年底滲透率已達三五.四五%，並繼續成長，足敷台灣產業繼續發展需求，台灣半導體業蓬勃發展，且掌握AI契機、電動車零件、奧運機能布等優勢，有各級學校積極培訓，台灣定成年輕人就業生活好地方。

一○八課綱素養與實作導向，培育學生將具備思辨，創造終身學習能力，自信且樂觀迎向AI世代。文策院大力扶植各項文創行銷國際，「地方創生」政策協助青年返鄉創業。執政的民進黨用心擘劃，在教育、文創及地方創生都有具體績效成果。

台灣人，一月十三日一定要去投票，選擇信賴的人，走正確的路，為護衛台灣主權和現有的民主自由生活方式，更為自己和下一代有更好的未來。

（作者為台灣北社社長，醫師）

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