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自由廣場》大選應堅守民主與國安路線

2024/01/09 05:30

◎ 陳文甲

台灣將於本週末依照憲法選出下一任的正副總統與立法委員。無論誰當選，都不會改變台灣現在已經是一個成熟的自由、民主、法治的國家。然而台灣當前正處在國際與兩岸政經情勢動盪的非常時期，這次大選能否選出一個更為適任、能否持續蔡總統所提出的「四個堅持」路線，以確保台灣民主與主權安全的繼任總統也就格外重要。檢視三組正副總統候選人，賴清德與蕭美琴無論是個人特質條件、民主安全觀、從政歷練完整度、甚至是堅持蔡總統路線，以及政見所提的「和平四大支柱」（建立台灣的威懾力，經濟安全是主權安全，與全世界民主國家建立夥伴關係，穩定而有原則的兩岸關係領導能力）治國理念，都是最能捍衛台灣民主與主權安全、最能與美日等西方民主國家鏈結合作、最能應處國際與兩岸中國風險與印太變局、最能引領台灣永續生存與發展等方面，最為適任的國家領導人。

台灣與中國的本質是制度之爭、自由民主與共產獨裁之選。眼見中國當局在大選期間無所不用其極進行介選，只是從歷次台灣大選史看來，中國當局愈想介選愈無法得逞，反而讓台灣人民追求台灣民主與主權安全的意志更加堅定。此外，中國當局應該要學習尊重台灣民主與民意，並且以高度的政治智慧與台灣開展「和平、對等、民主、對話」，來共同維護台海的和平與穩定；同時也要呼籲對岸民眾，認真思考兩岸既然都是華人社會，台灣人民能夠用民主公平的方式來選擇自己理想的領導人，來享受民主與自由的生活，那麼對岸民眾也應該來爭取屬於自己的「民主與自由」的權利與生活方式。

二○二四年大選，我們必須選出能夠捍衛「台灣民主」與「主權安全」的國家領導者，這不但將再一次展示台灣主體性與民主價值，也希望能帶給對岸對於民主價值的反思。

（作者為國策研究院資深顧問）

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