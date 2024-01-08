自由廣場》憲法平權 台灣政治改革首部曲

◎ 林文彬

薩依德一九七八年出版《東方主義》一書，專論西方霸權如何宰制、貶抑東方的一種體制化支配性意識形態。習近平「東升西降」的偉大民族復興說法，恐怕也是源自對「東方主義」的一種反動，與圖謀取代種族中心主義的世界框架。

然而，習霸凌台灣欲成中國的一部分，就是犯了「東方主義」式的偏執；而美國智囊葛來儀三人指稱當選後提供凍結台獨黨綱的互信，也不自覺地犯了「東方主義」的霸權心態，而忘了民主平權的機制，與人類追求獨立自主的權能。

請繼續往下閱讀...

對照「唱不唱國歌」的主奴式支配力，仍在每年上演：為什麼沒唱國歌？部分人駁說：我有唱。這種不對等的關係，中國國民黨同樣犯了霸凌、殖民台灣的惡行，而不知悔改。

其實，我們應問：大家都唱「三民主義，吾黨所宗」對嗎？都向中國國民黨的黨徽國旗敬禮對嗎？或該問，不平權的違憲憲法，為什麼憲法法庭不主動查辦？或質問，憲法都未平權，奢說禮義廉恥，與兩岸關係？

台灣從同婚、性別、職場等都已走上平權的康莊大道，反而是最高位階的憲法，仍被體制化的意識型態豢養，馴化在中國國民黨的知識再生產之霸權架構、殖民與被殖民的不對等權力關係底下臣服，致使房東變房客，習慣成自然。這種傾斜憲法的知識化運作，已灌輸到國人的文化價值體系，不分對錯，且其偏差的公正性已危害人格的發展，甚至已構成出賣房東產權（一個中國）的地步。

這困境（一中框架）使台灣被「正當化」統一，及「合理化」成會被武裝攻台的宿命。台灣被這樣的惡房客還害得不夠慘嗎？看起來，我們都深陷中國國民黨殖民化迷思下的類「東方主義」，僵化知覺，而無法自拔；高唱黨國體制的意識形態，而荒腔走板。因此，憲法平權，正是台灣政治改革的首部曲。

（作者為雲林縣議員，著有《看不見的信：獨信陳良的十八封信》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法