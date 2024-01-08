自由廣場》選戰倒數 藍催「棄柯保侯」vs.綠推與民同行

◎ 缺理

總統大選投票在即，藍營內部人士已清晰地描繪出勝選藍圖：集中所有力量以實現「棄柯保侯」。然而，在這場政治賽跑中，藍營的統一戰線並非無懈可擊，尤其當對比民進黨在政策與民心上的深耕細作。

藍營為贏得選戰，已確立三大關鍵策略：強化藍白兩黨過去的六點協商結論、訴求選後聯合政府，及確保未來國會議長與侯趙配的勝選綁定。這一連串策略意在凝聚反對民進黨的選票，並為侯打造一個堅不可摧的支持陣線。

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然而，要讓「棄柯保侯」的氛圍真正發酵並非易事。藍營需克服的挑戰包括如何有效地溝通和強化六點協商結果的有效性，如何在選民心中建立起聯合政府的正面形象，及如何確保立法院長的人選與侯趙配的勝選緊密相連。

從北到南，藍營已仔細分析不同地區的選情。在中彰投，侯趙配選情穩定；在南部，尤其在南高，正努力縮小與賴蕭配的差距。北部地區，包括雙北、基隆則需穩固並拉抬選情的重點地區。

在這場激戰中，綠營策略與藍營形成鮮明對比。民進黨不僅將重心放在政策規劃與實施上，更顯出對民意的深入了解與尊重。所提的政策計劃不僅針對當前社會的關鍵問題，例如經濟發展、教育改革、環境保護等，還體現了對未來發展的深遠考量。

此外，民進黨在制定政策時強調的是參與式治理，透過廣泛參與和公開討論，來確保政策的透明度與貼近民意。積極聆聽各方的聲音，不斷調整以更貼近民眾的需求與期望。這種尊重民意、與民同行的態度，贏得了廣大選民的認同與支持。

相較下，藍營策略顯得較為單一。以「棄柯保侯」為核心的戰略，似乎更集中在政治操作與選票集中上，而非深入探討與解決問題。這種策略的局限性在於，它忽略了政策對於提升公民福祉的重要性。民進黨在這次選舉中所展現的政策導向和民意關注，與藍營相比，顯得更為成熟和深思熟慮。這不僅是對綠營政策能力的肯定，也是對藍營需要重新思考其選戰策略的提醒。在民主政治的競爭中，最終能感動人心並贏得民意的，將是那些真正投入、深耕於民眾利益的政策與行動。

隨著大選的臨近，「棄柯保侯」無疑成為藍營的主旋律。然而，在這個關鍵時刻，選民不僅需要考慮政黨的策略，更需細心評估各候選人及其政黨的政策訴求與能力。最終，只有那些真正能夠觸動人心、回應民意、並帶來積極改變的政黨與候選人，才能勝出。

（作者從商）

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