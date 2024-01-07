自由廣場》本週全力嚴防網軍攻擊

◎ 魏思源

選戰不到十天，各種民調已經不能再發布了，政論節目在邀請來賓跟議題上，也有了更嚴格的規範。這是為了保障選舉之前，不要讓選民被誤導或操控，其實影響選民行為的無形因素有很多，網軍也是其中之一。

網路成為選戰利器，網軍在社群媒體帶風向，企圖達成塑造特定輿論目的，左右選情。二○二四總統大選進入白熱化後，網路上顯得非常不平靜。各式各樣網軍、黨工、假帳號大舉入侵網路平台如PTT、臉書、LINE等，這些帳號發布候選人的是是非非，企圖帶風向、放謠言，讓原本開放的網路言論空間，變得「真真假假、假假真真」。

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隨著選戰時間越來越逼近，任何爆料訊息，都可能讓候選人根本沒有足夠的時間回應，甚至造成翻盤。如何管控這種刻意影響選舉的訊息，已經成了新時代選舉的頭要課題。特別是，近幾年，中共仿效俄羅斯當局成立專責單位，利用我國的言論自由，在各知名社群媒體、主要媒體留言板、政治人物粉絲團，以洗版或假新聞的方式，不斷捏造不實訊息，誤導公眾視聽，這些動作在發生重大政治和社會事件，尤其選舉期間特別頻繁。目的無非在分化台灣社會，影響我國的社會安定和國家安全。聖彼得堡「網路研究社」（Internet Research Agency）一名前俄羅斯僱員曾說：「我們的目標不是讓美國人民喜歡俄羅斯，而是讓美國人民反對自己的政府：煽動騷亂、散布不滿。」其用意即干預美國選情，影響民眾對政府的信任和社會安定。

對於網軍以資訊為武器，企圖影響人民的心理與認知，政府要及早反應。但無論是大數據研究、司法調查，都難以掌握網軍動向時，解方似乎仍需回到「公民」身上，唯有學習判斷新聞資訊，辨認網路內容的真偽，而非人云亦云，不被風向影響，才是杜絕網軍猖獗的根本之道。

（作者從事資訊業）

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