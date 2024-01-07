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自由廣場》國民黨跟共產黨DNA相同

2024/01/07 05:30

◎ 莊勝榮

在動物界及昆蟲界，要鑑別不同，最簡單的方式，除了看體型外，檢驗DNA及聽聲音最容易區分差異，例如貓咪叫聲與狗吠聲南轅北轍。在政治界，要鑑別A黨跟B黨的差別，除了名稱外，政治主張，理念及路線則是重要判別之標準。

中國國民黨及中國共產黨，表面上名稱不同，所謂〔橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同〕。但常常是〔雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離，安能辨別是雌雄？〕平時兩黨有不少共同點，選舉時特別凸顯出來。究竟他們兩黨有哪些共同的DNA？

一、同樣是掛（中國）招牌的政黨。二、同樣誕生在中國大陸。三、同樣在黃埔軍校一起工作及受訓過。代表性人物校長蔣介石，政戰部副主任周恩來。四、同樣主張過一中原則，一中各表，一國兩制及九二共識。這些統統把台灣說成是中國的一部份，有些是變形金剛罷了，本質卻不變。國民黨主張不存在的九二共識，恰好落入中共憲法前言的圈套。五、一致反台獨。所謂台獨沒有精確的定義，大致說來，中華民國或台灣不隸屬於中國就是台獨。或台灣2300萬的合格公民選總統，就是台獨。因為選總統是用腳用手證明台灣或中華民國是獨立國家，選民及領土，不包含中國大陸在內。六、同樣是希望國民黨的總統候選人當選。因為，民進黨凡事站在共產黨的對立面，凡是站在台灣的立場，凡是走親美反共路線。民進黨最不聽話，當選惹中共討厭。反觀國民黨處處為中共著想，處處站在中共的立場，處處走親中反美的路線。國民黨最聽話，這當然是中共的最愛。七、同樣否認中共介入台灣大選。

國民黨跟中共吭瀣一氣，主張相同，立場相同，路線相同，希望當選總統的人也相同，又是系出同門。他們的叫聲相同，根本分不清誰是誰，當然是撲朔迷離啊，被認為是同一種DNA的政黨。

（作者是律師）

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