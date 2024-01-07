自由廣場》大量假訊息在誤導選民認知

◎ 不謀

為了下架民進黨，國民黨和民眾黨總是透過假訊息進行認知作戰，中央各部會一直疲於奔命澄清假新聞，有時謊言說慣，容易混淆成事實，所謂三人成虎，人言可畏。

臺南發生八十八槍擊案時，在野黨一致指責民進黨利益鬥爭、藐視公權，待破案後，幕後藏鏡人竟是國民黨地方樁腳王文宗。藍白也不斷誣指民進黨綠能貪汙，結果因光電貪汙弊案遭起訴的卻是雲林國民黨籍議長沈宗隆。

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疫情期間，高端疫苗弊案吵得沸沸揚揚，陳時中還成為年度仇恨值最高的部會首長，甚至被告發共計六十二案，結果全數查無不法偵結。今年初因禽流感肆虐造成蛋荒，農業部迅速進口巴西蛋因應，國民黨卻大量發布假資訊，企圖營造農業部貪汙，後來被檢調查出真相，是網紅Lin Bay好油林裕紘與國民黨黨工許哲賓聯合自導自演，到處散布假新聞，甚至用上千網路帳號帶動輿論風向。

賴清德老家從「既存房舍」被打成「既存違建」的議題，也充滿假資訊，民眾黨黃國昌用兩張座標不一致的空拍圖，胡亂指責賴老家是違法憑空出現的建築，國民黨也配合唱雙簧，批評是幽靈建築。最後是，戶口名簿、公文、過去新聞報紙、鄰里居民及退休郵差等多項證據，在在證實該屋絕非近年平空崛起。

自從大選起跑，各部會常在發新聞稿澄清民眾黨主席柯文哲的不實言論，強調彰化潮間帶並沒有插滿風力發電柱、魚電共生並沒有降低養殖存活率，或是更正柯錯誤引用的臺電躉售電率等，防不勝防，然而澄清文的流量不到謠言的十分之一，可見民眾長期接觸失真的片面資訊，謊言恐怕成真。

面對假新聞的認知作戰，賴清德雖尋求專家沈伯洋入列不分區，期望未來沈進國會後推動相關法案制衡，然曠日廢時，緩不濟急，當下針對各種不實謠言，除積極澄清外，應訴諸法律救濟，否則曾參殺人的外溢效果只會持續擴大，最終影響選民的判斷。

（作者是文字工作者）

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