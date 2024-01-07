自由共和國》曾進發／地獄來的礦工

地獄來的礦工 （曾進發作品）

曾進發／攝影詩人

地獄來的礦工 （曾進發作品）

在印尼的東爪哇有一座伊真火山，景色優美猶如人間仙境，卻有一群人每天爬進火山口裡，挖著硫磺礦賺取生活費，當地人稱他們是地獄來的礦工。

地獄來的礦工 （曾進發作品）

火山噴出的氣體通過的噴氣孔形成硫磺，當地很多青壯年男子每天都冒生命危險到火山口採硫磺礦賺錢為生，在沒有任何保護措施的狀況下，礦工們用最簡單的工具開採硫磺，每天呼吸毒氣他導致們的平均壽命不超過30歲（根據新聞報導）。

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地獄來的礦工（曾進發作品）

從谷底到山頂一次要挑80公斤的硫磺每天上下山谷好幾趟，但平均收入一天只有約5至7美元。

■地獄礦工榮獲

2023TIFA東京國際攝影賽，新聞報導類環境組金牌。

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