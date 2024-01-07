自由共和國》曾進發／地獄來的礦工

曾進發／攝影詩人
在印尼的東爪哇有一座伊真火山，景色優美猶如人間仙境，卻有一群人每天爬進火山口裡，挖著硫磺礦賺取生活費，當地人稱他們是地獄來的礦工。
火山噴出的氣體通過的噴氣孔形成硫磺，當地很多青壯年男子每天都冒生命危險到火山口採硫磺礦賺錢為生，在沒有任何保護措施的狀況下，礦工們用最簡單的工具開採硫磺，每天呼吸毒氣他導致們的平均壽命不超過30歲（根據新聞報導）。
請繼續往下閱讀...
從谷底到山頂一次要挑80公斤的硫磺每天上下山谷好幾趟，但平均收入一天只有約5至7美元。
■地獄礦工榮獲
2023TIFA東京國際攝影賽，新聞報導類環境組金牌。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
《自由共和國》強力徵稿
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw