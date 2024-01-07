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自由共和國》余金樹／以人為本 台灣的國際醫療科技輸出

2024/01/07 05:30

余金樹／慧誠智醫總經理

根據世界衛生組織（World Health Organization, WHO）的資料，「醫療平權」（Health Equity）有以下幾個定義與解釋：「醫療平權是指每個人都有平等的機會享受全面的醫療保健，不論其種族、性別、年齡、社會經濟地位、性取向、宗教信仰或其他身份特徵。醫療平權強調確保所有人均能夠獲得適宜、有效且安全的醫療服務，無論他們所處的社會背景如何。」 依此可見，醫療平權已經是一個放諸四海都適用的普世價值。

整個東協地區超過六億人口，ASEAN經濟體已經是全世界成長最快的前幾大經濟體之一，但在ASEAN經濟體之內，有高度發展的新加坡，也存在經濟發展相對弱勢的寮國，有超過六千個住人島嶼的千島之國印尼，也有河內到胡志明市超過一千公里狹長國土的越南；人口從幾十萬人的汶萊到二．七億的印尼； 國土、語言、宗教、文化的多樣性，實在很難用一個東協策略可以全面涵蓋。但從醫療照護的角度來看，醫療平權卻是每個國家，無論貧窮富裕、人口多寡、宗教文化差異，政府必需提供給人民的基本保障。這個看似困難的題目， 卻可以用台灣的強項︰醫療科技，來協助每個東協國家邁向醫療平權的目標。

台灣醫療科技可以在一間大型的醫學中心體現，利用AIoT科技協助院內建置智慧手術室，用藥安全與病人安全。以一個醫學中心為核心點，利用遠距醫療雲平台，將醫療資源借力科技下放到偏鄉的衛生所或偏遠離島，形成完整的醫療照護網。台灣已經協助泰國第一流的私立吞武里醫院（Thonburi Hospital）建置智慧病房與智慧護理站，在COVID-19爆發期間，展現照護病人的效率與安全，現在正複製到其他新建大樓變成標準配備。

用藥錯誤常常是醫療疏失的第一名，具備物聯網功能的智慧藥櫃，可以確保病患在院內的用藥安全，並時時盤點管制藥品的即時庫存。利用物聯網感知器，可以主動偵測病患是否離床，主動提醒照護人員專注病患安全，更利用穿戴式機器人協助病患精準復健，也同時減輕照護人員的負擔。

在泰北的Overbrook醫院建置遠距醫療雲平台，讓泰北清萊的總院可以遠距協助泰緬邊境與泰寮邊境的偏遠診所。既使沒有專科醫師駐點的偏遠診所，都可以有專科醫療資源的協助，台灣高品質的4K鏡頭、4K高清螢幕、穩定的遠距醫療軟體與彈性的醫療數據整合能力，讓二百公里外的偏鄉病患，就像坐在隔壁房間一般，跟總院醫師擬真互動問診。

越南的胡志明醫藥大學震興醫院（University Medical Shing Mark Hospital）是另一個醫療科技輸出的好案例。一樣的智慧病房與智慧藥櫃規劃，換成越南語言並整合院內的電子病歷系統，台灣的ICT科技同樣助力震興醫院的醫護人員，一方面照顧胡志明市的當地百姓，另一方面也確保院內的醫療安全與用藥安全，同時減輕醫護人員日常的工作負擔。在馬來西亞的KPJ集團醫院，幾家台灣廠商一起整合協助建立Tele-OR，不但手術中的主刀醫師可以隨時掌握整個手術狀況，也可以隨時跟其他專科醫師進行遠距會診，甚至轉播手術進行的實況到遠端的教室做手術教學示範。

臨床醫療是非常強調在地化的治療服務，講究深度互信的醫病關係，醫療本身是很難甚至無法輸出的。但透過科技工具，卻可以承載台灣臨床醫療的嚴謹規範與作業準則，讓不同國家的醫護人員可以借鏡學習台灣的臨床醫療，提供當地民眾更好的醫療照護水準。科技本身是中性的工具，加上醫療的主題，我們可以輸出並傳遞普世價值給更多台灣的朋友們。

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