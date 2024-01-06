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自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚這場選舉是道德、人性與智能的檢測

2024/01/06 05:30

選戰開打以來，多少缺德、無人性的言行，正考驗著臺灣人的智能。例如郭台銘被拋棄之後說的「國民黨中央詐賭」，就不贅言。看看「藍白合」醜戲，柯文哲親筆簽下合同，隔天就翻臉，藍白合破局後互罵，把對方講得極為不堪。既然對方這麼糟，怎麼幾天前還在互找對方合作？難道是這幾天才發現對方真糟嗎？分明是孟子說的「交征利」！

乘反服貿的太陽花學運崛起的柯文哲、黃國昌，現在忽然改口要重啟服貿！柯辯解說他是反黑箱作業，不是反服貿。然而太陽花學運時，學生們整理服貿將重創台灣各行業，條條清晰，柯、黃沒看到嗎？

黃國昌拋棄自創的黨，跑來柯黨靠行；還有那個平常喊「一邊一國」的護理師，也跑來投靠「兩岸一家親」，這些是在演哪齣？找不到舞台，有戲演就好？

從來不認錯，錯都在別人的柯文哲，大言不慚：「台灣政治沒建立認錯文化」。他罵民進黨「貪污全國第一」，卻忘了他在市長任內遭貪污起訴的人員高達一○八人，且政績八年蟬聯全國最後。

民主政治講誠信、遵照遊戲規則。選民投你侯友宜當市長，不久就背棄選民落跑選總統，如此玩弄選民！與韓國瑜同款角色，王鴻薇...亦然。

民進黨內也有人在黨內初選輸了，「起屁面」退黨參選，這是哪門的「民主風範」？沒錯，我是在說台東。

侯友宜罵民進黨專制獨裁！然而《經濟學人》2022年公布民主指數，台灣排名世界第十，居亞洲之冠；美國智庫Cato與加拿大Frase研究所發布2023年自由指數，台灣名列全球第十二，也居亞洲最高。我們要相信國際的評比？還是侯的嘴皮？

侯友宜當年抓拿鄭南榕，逼使鄭南榕自焚，他完全不理解烈士為何殉道，只一句「我依法執行任務」，而且還說「事情重來，我還是照抓」，我本以為他只是漢娜鄂蘭說的「平庸的邪惡」，原來毫無人性！

侯友宜膨風說：「我當刑警，每天長槍對短槍，沒有在穿防彈衣。」但網民貼出他戴鋼盔穿防彈衣，站在未穿防彈衣的謝長廷旁邊的照片。

侯友宜家人的凱旋苑，分割成99個門牌以規避房屋稅，他說完全合法。沒錯，一戶五坪的租金一萬七千元高價租給學生，從學生身上一年賺兩千萬元，當然也合法。不過對照他振振有詞的「居住正義」，聽了起雞皮！新莊土地的炒作，更遑論矣！

趙少康自己黨內同志如顏寬恆占國有地蓋招待所、馬文君每月僅六千租金擁七百坪豪宅、羅明才在香山保育區違法開挖十八座棒球場、謝依鳳取台糖地蓋六百坪城堡…，他都視而不見，在國土上的眷村改建也都沒關係，獨獨對賴清德的礦工工寮改建緊咬不放。

最無恥的，貪污成案最多的國民黨，長期被稱黑金政治，侯趙卻揚言要掃除黑金。

趙少康在辯論會上造的謠，多不勝舉，明明今年勞動基金賺了七千億，趙竟胡說官員操作勞動基金賠錢；台灣參加了11個國際組織，趙卻說民進黨政府8年來沒有參加任何國際組織…。

國民黨多年來媚共，趙少康要選副總統就忽然宣稱反共。別忘了趙在兩年前對兩岸關係才說「喊一聲兄弟，保百歲平安」，怎麼忽然又反共了？反共「賞味期」是不是投完票就截止？

一群極缺德的人，扮演正義之師在愚民面前行騙！卡繆說得好，「騙子能騙多久，是由傻子決定的」！

（作者為台北教育大學名譽教授）

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