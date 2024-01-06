自由廣場》柯文哲騙殺年輕人

◎ 鄭景平、許冠澤

總統大選在即。在社群媒體上展現非典型的柯文哲，雖然自詡得到不少「年輕人」支持，但這不表示他就適合治理國家，也不當然受到所有年輕人喜愛。

總統是國家領導人，須有能力明辨敵友。柯文哲從政伊始，自詡是超越藍綠的「新政治」，但國策主張卻常內容空洞、反覆不定，讓人難以辨別他究竟要帶領人民走向何方。軍機不斷擾台的中國是台灣最大的外部威脅，兩岸政策向來是總統大選的重頭戲，但柯文哲的對中政策搖擺不定，令人不解。

請繼續往下閱讀...

柯文哲2014從政之初，乘著反服貿、對抗中國入侵的「太陽花」運動聲勢而當選台北市長，當時他高呼︰「九二共識就是下跪投降」，但在2017年柯卻改喊「兩岸一家親」；2020年，柯文哲竟批蔡英文的外交政策是「挑釁」中國；2023年，柯文哲又採取「重啟服貿」的親中立場，同時，他卻說自己要延續蔡英文的兩岸路線。不同時空的柯文哲常自相矛盾，人民無法預見柯文哲欲引領的未來是什麼模樣。

柯文哲的搖擺不定也反映在幕僚與支持者的態度上。北市府的蘇麗瓊和林洲民等主管，被柯用過即丟、惡言侮辱；2018年柯文哲高舉「柯P認同卡」，2019年又認為「那個已經沒用了」；2023年為了親中選票而疾呼「重啟服貿」的柯文哲，不顧大量中國人來台與台灣年輕人搶飯碗的風險，背棄最初的支持者。難怪不斷有「柯粉轉柯黑」現象。搖擺不定的柯文哲為了獲得副總統的權位，都能背叛支持者、謀求「藍白合」六點協議；倘若柯當上總統，我們如何確保不會被他出賣給中國？

柯文哲的「新政治」只是一再「發明術語」以騙殺社會與年輕人，實際作為卻與「舊政治」無異：不但沒有超越藍綠，甚至大開倒車。在民進黨修改選罷法、杜絕黑金之際，柯文哲卻喊「反對排黑修法」，如今更與顏寬恆、李全教等黑道勢力一同造勢。依柯文哲2019年提出的「等邊三角形」理論，當中國進逼時，台灣應該靠攏美國，但柯文哲卻要「兩岸一家親」、「重啟服貿」，如此敵友不分，如何領導台灣？

柯文哲在辯論會說，對中國「可以合作時合作、需要競爭時競爭、必須對抗時對抗」，但人民想知道，柯文哲究竟是要如何與中國合作／競爭／對抗？

未來的總統須為國人指出一條可信任的道路，帶領國家沉穩前進。柯文哲2020年曾自承沒準備、市長都在亂做，難不成以後總統也要亂做？台灣人渴望不斷改變、持續向前，我們認同這個精神，但更要呼籲，最後時刻要檢視候選人言行，對國家重要議題毫無定見的柯文哲，並不值得支持。

（作者分別是台大電機所學生、台大城鄉所學生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法