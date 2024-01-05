自由廣場》交通罰單編預算 錢進地方 民怨中央扛

◎ 林進國

開車行駛內線車道，突然發現只能左轉，想往右切卻沒空間，繼續直行則因占用左轉車道會被開罰單。機車因前方有車輛暫停阻路或因短暫超車而壓雙白線，也要被開罰單。滿路紅線，車輛暫停上下人貨當然要被開罰單。車行道路寬暢的下坡路段，一不小心就被限速四十~五十公里的照相機開罰單。夜間返家停在不影響他人出入臨停的地方，照樣被開罰單。連不小心開啟原廠底燈也要開罰單。有時在道路標示不清的地方，因左右轉屬於違規也要被開罰單。更不用說具有報復或針對性及非理性的檢舉魔人了，在地狹人稠的台灣，汽機車駕駛人誰沒收到交通罰單？

交通罰單收入如何分配呢？所屬縣市分配七十五%，裁罰機關二十四%，國庫只有區區一%，罰單收入肥了地方政府金庫，民眾怨氣出口卻指向中央的執政黨，民進黨執政成績很不錯，但是連兩次地方選舉大敗，和罰單有沒有關係？

請繼續往下閱讀...

筆者從事營業工作以車代步有近三十年駕駛經驗，自許為守法守規的善良用路人，台灣交通罰單幾近氾濫，其中民眾檢舉數自二○一六年的一百五十三萬件，爆增至二○二三年高達約七○○萬件，地方政府針對交通罰單更是年年編列歲入預算，舉台中為例，自二○一八年盧市府編列四．八億，自此一路激增自二○二○起連三年編列罰單收入十五．八億，每年實收均破二十億元，二○二三全年交通罰單收入估算可達三十億元，是將近收入預算的一倍，這現象也存在於其他主要縣市。

地方政府並非營利單位，適合預編交通罰單這種預算嗎？這豈非先畫靶再射箭，將用路人視為提款機？再者沒有公權力的民眾適合檢舉交通違規嗎？民眾的行車紀錄器原本用來保障自身行車糾紛權益的佐證，如今拿來檢舉他人，適合嗎？那還須要警察嗎？政府交通部應對此統一定義清楚，該修法的修法，法規該調整的調整，莫讓交通政策中央與地方不同調，莫再讓民眾成為地方政府的提款機。

近來終於看見民進黨具有交通專業的王義川，提出未來交通舉報與政策制定，須納入用路人車參與審議，制定出合於用路情境的合理法規，相信這是多數用路人期待的方向。

政府交通政策應以改善道安減少道路陷阱為主，開立罰單為輔，罰單預算不宜年年增編，把人民當芻狗，方能降低民怨。

（作者是源華科技公司營業經理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法