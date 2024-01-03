自由廣場》從日本地震看台灣核安

◎ 黃惟冰

日本石川縣一帶發生嚴重地震，除了海嘯警報外，各界最關心的就是週遭核電廠的安危。畢竟，萬一再發生類似福島核電廠的災難，後果不堪設想。

他山之石，可以攻錯。台灣與日本都位於環太平洋火山地震帶，面臨同樣的板塊錯動風險及密佈全國各地的大小斷層。換言之，日本核電廠會面臨的天然災害，台灣也一體適用。

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然而，日本國土面積超過台灣十倍，即使發生福島核災，在地居民仍有疏散空間。但台灣呢？台北市與新北市人口逼近千萬，大多數都居住在距離核電廠卅公里的範圍內，能疏散去哪？平常上下班連內湖的交通都動彈不得，要是所有人一起逃離的時候，能走得了嗎？

此外，買房時都知道要慎選位置，盡力避免鄰避設施。如今，北市房價每坪破百萬早已不是新聞，不知道累積多少人畢生的積蓄及財富。如果還要興建新的核電廠，只會增加北部區域房地產價值一夕歸零的風險，這個算盤能打嗎？

最後，如果核電廠真的萬無一失，絕對安全，那麼為何從來沒有達官貴人要住在旁邊？為何從來沒有縣市首長想努力爭取？其實，不用什麼專家學者，光靠常識判斷，就知道台灣沒有興建更多核電廠的本錢。

（作者從事公共服務業、美國佛萊契爾外交暨法律學院碩士）

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