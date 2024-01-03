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自由廣場》（林保華專欄）分離是歷史必然 台灣是樣板

2024/01/03 05:30

習大帝今年的元旦講話，聲稱「祖國統一是歷史必然」，蔡英文總統則回應：「兩岸關係何去何從，最重要是要符合民主原則，以台灣人的共同意志決定。」

什麼叫「歷史必然」？《三國演義》一開始就說：「話說天下大勢，分久必合，合久必分。」如果統一是歷史必然，分離不也是歷史必然？最後該分該合，依照蔡總統的說法，取決於人民的意志。而每次的分合，也與原來有所不同，一戰與二戰結束後，東歐各國版圖都不相同；蘇聯解體後，普廷重整俄羅斯帝國，受到民意強烈抵抗。

中華帝國的版圖也一直在變化，中華民國憲法居然把蒙古國納為領土淪為國際笑話，而就算中國經濟每年有兩位數成長，經濟不發達的蒙古國也無意回歸「祖國」。難道印度支那半島與朝鮮半島還會想成為「中國藩屬」？民族復興包括西伯利亞嗎？遺憾連黑瞎子島的東半部迄今都沒有回到「祖國懷抱」。毛澤東青年時代所追求的建立廿七個國家的初衷還沒有實現，志大才疏的習近平恐怕要面臨「合久必分」的大趨勢了。

眼下不明大勢者還包括習近平手下一些跟屁蟲，例如前國台辦副主任王在希說，「倘若賴清德勝選，不排除兩岸出現軍事衝突可能性。」，二○○○年投票前夕中國總理朱鎔基大喊「民進黨當選就是戰爭」，結果陳水扁當選，什麼事也沒有。那時朱用肯定的語氣，現在過氣王只敢說「可能」，更加無效。台灣的民主就在恐嚇聲中成長壯大。

國民黨作為中共的協力者，其中之佼佼者非前總統馬英九莫屬，不但喊出「首戰即終戰」的投降論調，還跑到美國咒罵支持台灣的美國人。利用美國的民主反美國，利用台灣的民主反台灣，在中國人面前則是老乖乖一個，連中華民國存在的現實都不敢吭。

中共雖然表面凶狠，以強凌弱時更加凶狠，但面對美國強敵，它也非常務實。例如目前美國做好充分準備應付中國的武裝挑釁，習近平馬上就軟下來，聲稱沒有入侵台灣的計畫，連討論都沒有討論過。可是那些中台兩國的跟屁蟲卻叫囂「民進黨當選，青年上戰場」。這次若民進黨當選而不上戰場，看看這些跟屁蟲會不會以死謝罪？我們就拿趙少康作為檢驗標的。

台灣何時成為戰場？就是中共入侵時，所以我們要做好準備。此外沒有任何人會把台灣變為戰場。習近平內憂外患，除了嘴巴賣乖，對內正在失控，尤其軍隊不知有多少反習暗流；最怕死的習近平敢對台灣放手一搏嗎？目前不敢，所以只能採取收買與打認知戰。隨著中國經濟走下坡，地方各自為政而形成亂局，缺乏資源的台灣「風景這邊獨好」，才是對中國各省市具有吸引力而引為方向的燈塔。

（作者林保華是資深時事評論員）

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