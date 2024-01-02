社論》二○二四 新年新希望

揮別二○二三年，二○二四年伊始，台灣將在熱烈進行中的大選，迎向新的未來。過去一年，世局變化日亟，戰爭動盪有增無已，經濟復甦尚未穩健，產業科技日新月異，社會變遷加速進行，我國面臨惡鄰的脅迫與日俱增。所有這些，下週六投票所決定的新政府，都將面對考驗，承擔重任；國人在熱鬧的選戰中保持耳聰目明，慎思明辨，明智投票，選出適當人選，因此是新年最重要的課題。

隨著總統、副總統候選人辯論結束，明天起民調封關，選戰進入投票前衝刺階段。其間，公眾除了進一步檢視候選人的人格品德、政見主張、領導能力等基本條件，不同陣營支持者是否棄保、投票率高低、中國如何添亂攪局，尤眾所關切。

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這次大選決定今後四年的執政者和國會組成，完全執政的民進黨能否突破「八年魔咒」，以繼續壯大台灣，屹立於內外考驗。另一方面，八年執政雖有治績及主政優勢，也衍生傲慢、腐化等弊端；「政黨再度輪替」、「下架民進黨」等訴求，在求新求變的選戰中，確有一定的市場。

同時，由於主要政黨的中國政策立場有別，中國介入選情的圖謀不斷。儘管中國避免重現朱鎔基總理二○○○年恐嚇台灣選民的醜陋演出，但它屢敗屢戰，軍事騷擾、假民調、認知作戰、出言恐嚇、招待旅遊、動員台商…，手段盡出。有如賴清德、柯文哲在辯論中不約而同，指中國介選「支持的目標統統都是」侯友宜。中國的介入，即使於選戰勝負已決後仍不會罷手，在新舊總統五月交接前後，都將持續，程度視結果而定，這也是台灣新年面對的一大考驗。

由於中國因素揮之不去，選戰辯論對中國政策不無釐清作用。其首要者，是台灣獨立的議題；角逐總統大位者贊成與專制中國同屬「一中」，是台灣政治一大荒謬。有如賴清德所定義，台獨基本上主張台灣主權獨立，屬於台灣人民，與中國互不隸屬。台灣一向與人為善，不侵略外國；蔡英文總統元旦談話宣示，願與中國恢復交流，尋求和平共存之道，即此實踐。台灣人民反對的，是被迫與中國統一；即使所謂「和平統一」，也勉強不來。從而，一九九二年與中國協商無共識，由國民黨人蘇起杜撰、馬英九當年否認的「九二共識」，這次再拿來自欺欺人，彷彿選戰謊話說千百次可成真。

對中國定位誤謬，敵我關係因之錯亂，多年來政壇怪象之一，是面對中國各式各樣欺凌打壓我方時，砲口對內，與北京唱和。中國切斷與台灣官方溝通管道，他們指責主政者主張台獨；北京挖我邦交國，他們諷刺「斷交部」；無理禁止我農漁產品，他們指政府無能；招待基層村里長統戰，他們怪罪司法偵辦「介選」；共軍脅迫武嚇不斷，他們阻擋軍購與潛艦國造；台海情勢緊張，他們指執政黨是兩岸危機來源。錯亂敵我關係最顯著的，是蔣介石父子一生反共不渝，徒子徒孫如今卻與共黨麻吉往來，杯觥交錯中猶唱「國軍、共軍都是中國軍」。至於散布「疑美論」、「不選邊站」、「戰爭與和平」等論調，既為中國開脫，也為強梁怪罪受害者。

這次大選，負面選戰招數不斷。然而，侮罵對手未必能顯示自己美好，選戰不是村夫打架，民主政治在衝突分立中也要有妥協合作；面對惡鄰壓境，台灣的政黨競爭不容淪為惡鬥。最基本的，政黨之間的爭鬥，都只是人民內部的矛盾，不能上綱為敵我矛盾，讓企圖併吞台灣的真正敵人得逞。選戰中，三黨總統候選人或有鑑於此，分別喊出「共創屬於台灣的時代」、「號召一場新台灣政治改革運動」、「台灣應是團結和諧的國家、不應分裂仇恨」。支持者和選民選後不論勝負，都應促其實現，畢竟，面對變化日亟的世局，台灣實在沒繼續內耗惡鬥的奢侈。

展望前景，今年我國面臨的挑戰不斷。除了內部的少子化、高房價、貧富懸殊、能源及重要物資供應、國防建設等長期問題，中國通貨緊縮風險可能繼續拖累我國，而美國大選不論兩黨由誰勝出，對中國政策收緊已成朝野共識，加上國際間戰火未熄，產業經濟所受衝擊持續，氣候變遷的壓力有增無已，都是外在考驗。從而，選戰勝負底定之後，即是終結政黨惡鬥，提升民主的開始；政黨及政客爭鬥本性難移，人民頭家為自身及台灣整體長遠利益，應積極監督，促其實現。其能如此，新年才可能帶來新希望、新局面。

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