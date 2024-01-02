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自由廣場》施敏院士的故事

2024/01/02 05:30

◎ 林基興

上週，陽明交通大學教授施敏辭世追思會，總統以其對國家的貢獻而頒發褒揚令。

二○一一年，筆者受推薦為清大撰寫《張立綱傳》，曾訪問施敏，體驗其德高望重。他曾表示，一九六○年以來，最重要的半導體元件發明人「張立綱、薩支唐、卓以和」與他有諾貝爾獎級成就，但這些都是到國外才有發明，顯見華人的聰明才智有一定水準，台灣要更投資研究環境。

一九六七年，施敏和韓裔姜大元發現「浮閘記憶體效應」，衍生出非揮發性記憶體、快閃記憶體等。一九八四年，諾基亞公司將快閃記憶體裝進手機的原型，非揮發性記憶體的應用開始嶄露頭角。施敏開玩笑說他對柯達公司感到很抱歉，「我的發明使柯達解雇了八成的人，因為有了非揮發性記憶體之後，底片工業和沖洗工業都沒了。」

後來，他寫書，因一九六七年時，貝爾將研發案分給加拿大同事，他自覺被排擠，於是轉向寫作，一九六九年集文成書《半導體元件物理學》，幾成半導體界的聖經。此「塞翁失馬焉知非福」故事，顯示他靈活應變開創江山的才智。

值得一提的軼聞是他「樹大招風」，約二十年前，網路上盛傳〈手機發明者之一（施敏）的良心告白〉，提到他演講「非揮發性半導體記憶體的演化」時，強調手機的危險性，包括可能致癌等。多人因施敏名氣而猛傳該文，旅美的電機電子工程師學會電磁波安全主席周重光，擔心此文誤導社會，有意返台溝通。於是，筆者聯繫魏哲和（曾任副校長、國科會主委）幫忙聯繫。事後，周重光告訴筆者，施敏原有疑慮，溝通後已釋然；至於上文是否真為施敏的「良心告白」，他不便問，但該文錯誤百出，包括以磁場量測手機電磁波，顯露移花接木之謬。不幸地，國人的擔心導致二○一三年我國修改《電信法》，禁止基地台進校園，這只弄得使用手機會受更強電磁波等後果。

（作者為大學教授）

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