自由廣場》故事不一定是事實

◎ 張約翰

在吵不完的總統候選人房地產爭議中，脫口秀演員兼網紅博恩一則給外送員小費的影片突然引發大量社群討論，又快速下架，成為這幾週來唯一讓人能暫時從總統候選人身上轉開目光的事件。

由於博恩的爭議影片快速下架，筆者只能根據中央社及其他媒體的敘述了解影片內容。大概是博恩拍了一支想多給外送員小費表達感謝的影片，凸顯外送員的辛苦，結果最後得到他五萬元小費的外送員感激之餘，講出自己坎坷的人生經歷，影片的走向到此轉向包括博恩在內的工作人員都為這位外送員的故事流下眼淚，也讓許多粉絲深受感動，甚至質疑起政府的退伍軍人政策。

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由於這位外送員自稱曾是戰鬥機中校飛官、有座機墜海經驗，這項細節太易查證，很快就被軍事迷們戳破，博恩第二天火速將影片下架，空軍立刻澄清查無此人。之後更有立委候選人出來說自己就是這位外送員之女，也以為他的故事都是真的，此事才讓她發現以前聽到的並非真實發生。

這個事件對台灣的一般社群用戶而言，有幾點需要留心。首先是查證責任。博恩身為靠用戶觀看盈利的網紅，這一點無可迴避，但轉發的社群用戶也一樣有責任。不過在這個事件裡，太容易被戳穿反而成為查證的盲點，筆者過去服務的媒體也上過這種當。對社群用戶而言，愈動人的故事就愈要小心其真實程度。不是每個網紅都會像博恩一樣立刻下架影片道歉。

其次是觀看社群內容的心態。筆者過去就提醒，如果不是資訊來源標註清楚、製作透明度高的頻道或專頁，都當成娛樂內容聽聽就好，如果當真還積極轉發，就會成為假訊息傳播鏈的一環。也有人認為，故事是假的，但部分外送員的人生坎坷是真的，筆者提醒，欺騙用戶感情的故事，只會讓受騙者對故事中的主體反感，這樣是幫不了外送員的。

最後要提醒的一點是，動人的故事永遠是推銷抽象概念或實體商品的重要手法。大選快到了，任何感性訴求的故事都要評估可信度，故事不一定是事實，不論說故事的人是否存心相欺。今天博恩被故事騙走了五萬元和公信力，那麼你會被騙走什麼呢？

（作者為世新大學傳播博士學位學程博士）

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