自由廣場》「外交休兵」的幽靈又要重現嗎？

◎ 廖顯謨

元旦下午的副總統辯論會中，當與會記者向每一候選人問到如何擴展外交時，各有論述。然最令人驚恐的是，趙少康竟然提出與馬英九一樣的「外交休兵」。「外交」，是一個主權國家的對外主權當中最重要的內容，且它更是一個主權國家的象徵，這也就是何以中國對我外交採取絕對封鎖的原因。因此，若要與中國有任何妥協而獲取正式外交關係的話，是非常不容易的，除非，是在所謂「九二共識」或是「一個中國」的原則下，將台灣與港澳做同樣的安排，讓國人表面上以為有了「外交」，殊不知其實是國格的矮化，更不利外交。馬政府時期葉金川參與世界衛生組織大會（WHA）正是如此。

外交與戰爭是處理一個國家對外事務的兩個主要手段，常謂外交官的工作停止之後，將軍的工作才要開始，亦即戰爭的爆發即是外交失敗的證明。故外交本為沒有砲聲的戰爭，即便是友好國家之間，亦存在著外交戰。外交也是主權國家對外的持續性行為，除非自己孤立鎖國或不將自己國家視為主權國家，否則外交沒有休兵的問題，也沒有休兵的道理。馬政府單方外交休兵八年種的因，其實是造成蔡政府失去九邦交國的果。如今正值總統大選之際又有國民黨候選人，再次提出「外交休兵」的政策，令人擔心。

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（作者為朝陽科技大學通識中心教師）

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