自由廣場》（鏗鏘集）記住，問題在中國

◎ 王景弘

對國家定位有疑惑的台灣人，應該問自己兩個問題：中華人民共和國為什麼要台灣接受「一個中國」原則，承認台灣是中國的一部份？也要其他國家接受這項原則才同意建交？

答案很簡單，不論事實或法律，台灣都「不是」中國的一部份。因為「不是」才要喊「是」；他們並沒有喊香港、新疆是中國的一部份，因為那些地區事實與法律都屬中國。

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「一個中國」的圈套，目的在逼台灣自己否定獨立自主地位，「自願」淪為中國的一部份。台灣人民自己要走入中國的圈套，那神仙也救不了。三個總統候選人立場，對台灣命運的差別也就在此。

國民黨是內戰失敗的流亡政權，把接受「一個中國」視為當然，他們心態仍然是「內戰」未了，中國成分裂國家。冷戰時代中國受圍堵，兩蔣反共立場在內政外交上獲益。

美國政策改變後，蔣經國仍堅持「反共」、「三不」，但也走向「台灣化」，李登輝成為第一位民選總統，不再主張一個中國，深藍指李登輝「台獨」，那啟動「台灣化」的蔣經國更是「台獨」。

美國未承認台灣是中國領土，原有意把國共視同東西德，南北韓的分裂國家，但國共都主張「一個中國」，季辛吉才搞出一套「認知兩岸中國人立場」的模式，漠視台灣人民。民主化讓人民發聲，民選政府發言，主張雙方互不相隸屬，美國的認知失去基礎。

深藍編故事「九二共識，一個中國，反台獨」，侯友宜擁抱「一個中國」，只反對「兩制」，他要把台灣帶進被中國併吞的圈套。這和蔣經國反共，打著「反台獨」搞「台獨」背道而馳。

尼克森與季辛吉在「上海公報」的說詞，強姦台灣民意；台灣人要記住—企圖改變現狀，併吞台灣的是中國，紅統不要整天罵台灣。

（作者為資深新聞工作者）

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