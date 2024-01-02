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自由廣場》給蔡英文總統八年執政一個喝采

2024/01/02 05:30

◎ 林逸民

二○二四年新年伊始，也標誌著蔡英文總統執政進入最後幾個月。蔡英文總統於元旦文告中，回顧八年政績，認為自身最大的成就，正是讓台灣走出依賴中國的宿命，「深化和民主夥伴的合作，能夠自信堅定面向世界，沉穩地面對中國。」

誠然如此，蔡英文總統之前，馬英九八年的「化獨漸統」，把台灣綁在中國，不僅台灣的存續、國家安全受到嚴重威脅，就是一般人民生活也因此大亂，包括中國熱錢橫流，導致房地產超速暴漲，造成通膨加劇以及青年的嚴重居住問題，也包括產業高度依賴中國，而失根空洞化，產生青年就業問題。

這些現象也遍布於所有親中國家，包括全面靠中全面崩潰的斯里蘭卡，也包括文在寅時代的南韓，極度親中導致產業崩壞、房市泡沫、青年絕望，因而使得人民選擇反中的尹錫悅；義大利先前左派政府親中，使得義大利產業停擺，經濟嚴重故障，出生數溜滑梯，選民憤而選擇右翼上台；阿根廷先前的左派政府也是極度親中，阿根廷經濟全面崩潰、民不聊生，因而揮舞著鏈鋸高喊要鋸掉這一切的米萊當選，與義大利一樣，即刻退出一帶一路。

遍觀世界親中各國的問題，回顧台灣，許多都似曾相識，就可明白台灣當前在野黨抨擊的諸多障礙，其實都是馬時代親中所種下，蔡英文總統花了八年來調理，當然，凡事都還可更精益求精，台灣解除中國依賴的速度可以更快，台灣走向國家正常化，獨立自主永續發展，還有許多可以做、應該做的工作，但平心而論，蔡英文總統穩健拆除馬英九留下的問題，是有功而非有過。

中國的習近平也在新年聲稱「祖國統一是歷史必然」，習近平可說極為昧於現實，因為他還說中國經濟持續回升，事實上所有指標都顯示中國經濟快速崩潰，所以習近平也應該好好複習一下東亞中原王朝歷史「合久必分」，但不論分分合合，那都是習近平的祖國中國的事情，美國早已多次宣示，台灣是台灣，中國是中國，中國要怎樣分裂又統合，與我們一點關係都沒有。

台灣人的祖國是台灣，台灣的未來如蔡英文總統所言，只會也只能「符合民主的原則，以台灣共同意志來做最後決定」，台灣人最重要的就是守護民主，守護這個決定的自由，這不只是為了台灣，更是為了每個台灣人自己的安身立命。蔡英文總統已經兩任即將屆滿，必須由最穩健最可靠的人選來接棒，投票當天，台灣人一定要做出最明智的選擇。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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