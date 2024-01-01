自由廣場》中共施壓五月天 敢做不敢當

◎ 劉熙明

有公信力的外媒路透社報導中國數月來一直向五月天施壓，要其公開表態，支持九二共識等親中言論，但被拒絕。路透社刊登前曾向中國查詢真實性，但中國不理會，在國台辦公開否認後，台灣內部因選舉因素，形成藍營配合國台辦說法，質疑民進黨政府製造假訊息。在五月天仍未公開或可能不說明下，儼然又是各說各話。

中共施壓五月天有跡可循，從中國民眾質疑去年在上海的演唱會「假唱」後，中共官方調查近一個月，仍不知結果。可以肯定的是，如果五月天配合中共官方立場，必然是沒有「假唱」的結案。而且，中共介選與恐嚇是眾所周知，中共有些單位也認為恐嚇有用，仍誤判如果成功施壓五月天，可以「影響台灣年輕人的選票」。

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國台辦公開罵民進黨政府說向五月天施壓「蓄意製造謠言」、「徹頭徹尾假消息」，但國台辦否認的時間是在台灣藍白綠全面抗議後，判斷如果真的承認施壓五月天，會造成中共反對的綠營勝選，才急忙否認。而不是在路透社刊載此新聞前的查證工作回應路透社。

中國官方斧鑿斑斑的作為，當然坐實台灣與國際社會認為此事為真。

從此事看到了藍營人士不查證而硬拗配合國台辦的說詞、不批評中共要台灣人表態效忠，也迴避全世界公認中國介選與頻繁製造假訊息來擾亂民主國家，尤其台灣受害最重的事實，而只是滿足其一貫仇恨民進黨的意識型態。

（作者為台北教育大學台文所兼任副教授）

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