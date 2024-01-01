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自由廣場》美國協訓台灣軍隊 隱含聯合作戰

2024/01/01 05:30

◎ 姚中原

美國總統拜登日前簽署「二○二四會計年度國防授權法案」（NDAA），要求擴大美台雙方的軍事合作，並授權國防部長為台灣軍隊建立全面性的培訓計畫，及定期向美國國會報告對台軍售的交付進度。此有兩項重要戰略意義。

第一，美國的對台軍事政策已轉向「戰略清晰」。台灣未來如遭共軍侵犯，美國是否出兵協防向來是國際焦點。美國雖有「台灣關係法」、「六項保證」、「台灣旅行法」、「台灣保證法」等法律文件，可作為對台灣的安全承諾與軍售法源，然過去從未主動要與台灣軍隊建立全面性合作關係，此次給出了明確答案。

第二，未來「台美聯合作戰」將是必然的軍事趨勢。長期以來，美國對台軍事合作項目，都只侷限在「供售台灣防衛性武器」、「台美軍事人員交流」、「軍事情報分享」及「美軍派員觀察漢光演習」等戰術層次。未來美軍若全面協訓台灣部隊並與台軍密集互動後，研判會再發展出「聯合軍演」、「聯合作戰」更深層的戰略合作關係，更能有效應對中共對台強度越來越高的軍事挑釁。

未來台灣軍隊若能由美軍進行整體性培訓，不僅可提昇國軍部隊的訓練層次，也可吸收美軍豐富的實戰經驗，並能增加雙方作戰實務互通性。

去年四月，美國印太司令部已派出兩百多位訓練教官進駐台灣並協助國軍訓練；此批訓練教官中，陸軍占百分之八十，大部分美軍教官係派駐陸軍新訓中心與後備旅，可實地評估我國基層部隊訓練優缺點，並同時提出改進作法。未來如再加上我國職業軍人，亦都採取全球最先進、科技化與有實戰經驗的全面性美式訓練，相信國軍戰力將能大幅提升。

近年台海在中共軍力不斷擴張下，地緣政治與安全環境更為緊張，加上台灣位處第一島鏈戰略樞紐，各種威脅與挑戰，直接牽動印太局勢及國際秩序，因此美國聚焦及加強「全球戰力建構」並深化「美台軍事合作」的夥伴關係。

此次二○二四國防授權法案，特別要求美國五角大廈與台灣國防官員協調後，為台灣軍隊建立全面訓練、諮詢與制度化戰力建構計畫，使台軍未來能分層防禦，包括支援不對稱防禦戰略，並鼓勵兩國共享軍事情報等，是有其重要戰略意涵。

簡言之，美台雙方高度默契的軍事合作行動，也是向中共明白表達及警告，不要誤判情勢並輕舉妄動。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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