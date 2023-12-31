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自由廣場》皮之不存 毛將焉附／沒有台灣豈有中華民國？

2023/12/31 05:30

◎ 朱孟庠

我是外省二代在眷村長大，受師範教育，父親上校退役，他一輩子都是國民黨小組長。一九八九年在任教學校附近目睹燒成焦黑的樓梯，一位理想主義的知識菁英埋葬身金色烈焰中，五月葬禮上詹益樺追隨鄭南榕自焚而去，從此我不已是眷村人，而是新台灣人。

悲苦歲月裡，山中一間小小的礦工寮，趙少康們為何要用「大砲打小鳥」？因為賴清德乾淨到找不到毛病！從一九四五年迄今，七十八年來國民黨一黨專政時間有多長？這個中國黨猶在三分之二縣市執政，在地方政治版圖「一黨獨大」，地方派系黑金結構數十年，難以裂解。軍警特高層多屬國民黨籍。綠營全面執政才八年，台灣已漸脫鉤一中，迎向國際，然改變中的新國家，民主之根尚未茁壯，怎能任由舊勢力刨掉？

自國民黨逃難來台，兩蔣不斷建軍買武器，中華民國的敵人七十多年來就是中共；從韓戰起就在保護中華民國則是美國。國民黨主張的九二共識、一中各表，已被習近平定調一國兩制，沒得各表，國民黨的「一中框架」就是趨統親共，國民黨若執政，能得到美國信任嗎？美國敢將最好武器賣給台灣？敢把最精確情報分享台灣嗎？

台灣居於西太平洋第一島鏈印太戰略的核心位置，須和美日澳印等民主國家合作，所謂「四方會談」、「五眼聯盟」……皆是民主國家抗中力量的集合，軍事情報體系的對話。台灣居關鍵戰略位置，當拜登政府營造「民主聯盟，天下圍中｣新格局時，國民黨要自外於民主聯盟，將台灣鎖入「一中」，台海問題中國內政化，台灣就真是孤立無援，若失去獨立的台灣，中華民國是要寄放在哪？

中共是國民黨人殺父亡國的「死敵」，民進黨不過只是「政敵」，今日外省權貴卻寧引紅色勢力只求滅本土政權，毀掉台灣亦在所不惜，敵我不分至此！實為台灣內部大患！自一九四九年國民黨政權背著「中華民國」渡海逃難來台，台灣就成為中華民國的載體，沒有這片土地，中華民國還能存有？今天最重要的是台灣要能走出啊！「中華民國」只是個名號，一個形式，一面看板，台灣才是主體，才是內涵。

「寧可讓中共統治」的言論，在深藍群組內不斷傳播，視敵國為祖國，不惜將豐美台灣奉送中共，一九八七年以前的台灣人歷經四百年來的殖民統治，無法當家作主。二十一世紀了，殖民國、祖國和新國家三組概念，仍不斷考驗著台灣人的抉擇，大選前更是煎熬。中間選民、淺藍、經濟藍、知識藍請想清楚，同島一命，中華民國的死敵是誰？失去台灣，中華民國何存？

面對內外挑戰，本土政權全面執政才八年已大有突破，年輕人請不必太心急，請給一點時間。脫鉤一中與世界接軌，在國家方向上信賴台灣，與民主國家結盟，才是最安全、最和平的道路。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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