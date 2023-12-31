自由共和國》曾進發／無語問蒼天

◎曾進發／攝影詩人
如果你叫我進入礦坑～深入長達2公里
暗無天日宛如蟻窩的坑道再斜降地底下500公尺用十字鎬挖掘煤炭，再推著滿載煤炭的礦車出來重見天日。
我一定抵死不從，打死都不幹！
這種工作是活著進去卻不一定能活著
出來的工作。
但是！但是！但是！
如果我需要養家活口，當生活經濟被逼上絕路時。我也只能賭命一搏，往礦坑的
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深處走下去。
一個人死好過全家人一起死！
……石碇 蘇捷卿老師 說……
#攝影要入戲要有同理心拍攝礦工要把自己的變成礦工
#礦工系列復刻版作品獲得
#2020年法國PX3國際攝影比賽金牌
#2020年美國IPA國際攝影比賽銀牌
#2021日本TIFA 國際攝影比賽銀牌
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