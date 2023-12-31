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自由共和國》曾進發／無語問蒼天

2023/12/31 05:30

無語問蒼天礦工系列（曾進發作品）

◎曾進發／攝影詩人

無語問蒼天礦工系列（曾進發作品）

如果你叫我進入礦坑～深入長達2公里

暗無天日宛如蟻窩的坑道再斜降地底下500公尺用十字鎬挖掘煤炭，再推著滿載煤炭的礦車出來重見天日。

我一定抵死不從，打死都不幹！

這種工作是活著進去卻不一定能活著

出來的工作。

但是！但是！但是！

如果我需要養家活口，當生活經濟被逼上絕路時。我也只能賭命一搏，往礦坑的

深處走下去。

一個人死好過全家人一起死！

……石碇 蘇捷卿老師 說……

#攝影要入戲要有同理心拍攝礦工要把自己的變成礦工

#礦工系列復刻版作品獲得

#2020年法國PX3國際攝影比賽金牌

#2020年美國IPA國際攝影比賽銀牌

#2021日本TIFA 國際攝影比賽銀牌

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