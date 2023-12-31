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自由共和國》林佳龍、呂曜志 ／對於未來四年 金融制度改革的六項建言

2023/12/31 05:30

金管會在名稱與組織上，都有必要在廿年後的明年，重新檢視與調整。 （資料照）

林佳龍／台灣智庫共同創辦人

呂曜志／台灣智庫執行長

金融產業是協助台灣製造業結構轉型與國際化的重要引擎，也是帶動國內服務業升級，提高就業與薪資的火車頭，我國金融機構總資產將近一二○兆元，創造了百萬人的工作機會，如果能夠持續思考制度改革，在穩健風控的前提下擴大金融工具的多元性，提升金融機構競爭力與資金運用效率，不但能夠幫助台灣打造更多的護國群山，也能夠創造更多高薪資工作機會，甚至在國際地緣政治變動過程中，提升台灣在印太區域的金融地位，形塑另一個國家安全之盾。

台灣智庫自創辦人林鐘雄董事長以來，歷經陳博志榮譽董事長、吳榮義董事長、柯承恩前副董事長，及魏啟林前董事等領導下，對於金融發展與改革議題，一向保持高度關心。從過去一次金改與二次金改的檢討與回顧，到挑戰二○三二在創新台灣主軸下的金融議題，我們認為改革與發展的腳步不能停下。在搜集產業與學術界的許多意見下，本文階段性總結六項發展方向，提供社會各界先進深入討論，也期待未來四年，台灣在金融發展上能有持續積極的作為。

金管會正名為金融發展與管理委員會

我國金融業主管機關原為財政部，二○○四年為實現監理獨立性，成立獨立機關及委員會制的「金融監督管理委員會」，後雖於二○一二年再度改制為行政院二級機關的首長制，然性質仍以監理為主。面對金融產業國際競爭激烈，並高度運用人工智慧科技與重視綠色金融，發展議題多元與複雜性，早已凌駕監理業務。是故金管會在名稱與組織上，都有必要在廿年後的明年，重新檢視與調整。

因此依據「金管會組織法」第一條的成立目的，基於「促進金融市場發展與金融穩定」下，我們建議將金管會正名為「金融發展暨管理委員會」或類似名稱，將未來的業務，更平衡地著重在發展創新與監理的天秤兩端上。

設金融發展局 促進金融市場發展

同時，借鏡新加坡，日本與韓國的三級機關架構，新加坡金融管理局設有「市場發展部」，日本金融廳設有「綜合政策局」與「企劃市場局」，韓國金融委員會更設有「金融產業局」與「金融創新局」。相較之下，我國現行體制強調檢查與銀證保等條塊編制，應積極參考各國發展機制，增設橫向整合發展之「金融發展局」，或是以原有綜合規劃處升格為「金融發展局」，以肩負我國金融市場發展任務。

設計獎勵金融業者對員工加薪的機制

金融產業是我國服務業中創造就業機會的龍頭，對於提升國內整體薪資具有決定性角色。在社會責任金融的趨勢下，主管機關應設立誘因機制，鼓勵銀證保業者針對基本薪資，業績獎金，年終獎金，女性從業人員相關福利等，鼓勵各大公會與業者勞工代表進行平台溝通。此外也可鼓勵金融業者設立勞工董事或勞權專家為獨立董事，並強化對金融業者職場幸福措施之表揚。

回歸產業租稅衡平，調降金融營業稅從五％到二％

金融營業稅於一九九九年曾為因應亞洲金融風暴從五％調降到二％，用以降低呆帳危機，改善金融體質；後二○一四年為健全政府財政，稅率回復到五％，其中僅三％入國庫，其餘二％和非銀保本業的金融營業稅收則轉入金融業特別準備金。

根據立法院法制局報告，我國採總額方式課稅，與先進國家不同；若以各產業稅負公平性來檢視，因金融業沒有進項稅額扣抵，現行營業稅相對偏重；又二○一四年調升定調為「回饋稅」（feedback tax）性質，自宜訂定落日條款。鑑於蔡英文總統執政八年來，國內稅收穩健且有歲計剩餘，二○二四年底又適逢金融特種基金落日，近期金管會與財政部已有相當討論與準備，期待下一個四年能夠合理調降稅率，給予金融產業向前衝刺誘因。

有效運用金融產業資金，促進產業轉型與創新

二○一九年政府推動境外資金回台，一年內引導二二五四億資金匯回。國內也有充分資金，如壽險業資產總額估計約卅二．九兆，可運用總額廿八兆，但投資國外約佔六十六％，如能一部份運用在與國內建設與產業發展，更可加速台灣企業轉型與國際化。因此我們建議可鬆綁壽險業投資台股相關限制；在台推動境外籌資、資金調度與資產管理專項業務；放寬外匯與國際金融商品承作範圍；發展私募基金產業等，有促進產業轉型與創新的功效。

新南向政策需要產業界的參與，結合政府與民間基金進行與當地國之合資或併購，發揮「有股權才有主權」的影響力，才能讓台商在國際化的過程中有主導的影響力。而台灣如能設置較有策略性的區域投資基金，更可以因其投資的影響力，而與當地金融與產業界建立密切的合作關係。

推動交易所轉型與國際化

近年來，我國股市就上市家數與募資總額呈現成長趨緩，使得籌資功能未能充分發揮。雖疫情以來我國經濟表現領先全球，股市成交量屢創新高，然而交易所轉型與國際競爭力仍需優化。在美中抗衡格局下，香港原有亞太金融市場角色已經鬆動，台灣各交易所能否轉型並國際化，搶佔關鍵機會，並吸引優質國際企業改為來台上市，實有重大戰略意義。

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