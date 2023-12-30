自由廣場》開設「教職員平安保險」以減後顧之憂

◎ 陳宏煇

新北市校園攻擊事件，造成一名國中男生殞命，有第一線處理學生問題的人員應該都明瞭，學生一旦情緒失控，且有不理性行為時，不管你是誰，事態都會很棘手，因而有老師或行政人員在處理時受傷，且無論是醫療、住院開刀，或與學生的法律糾紛，完全要自行承擔。

筆者十幾年前擔任軍訓教官時，在校園內處理一起情緒障礙學生失控的問題，當時面對面輔導手持木棍的學生，學生突然情緒失控攻擊我的頭、背，造成嗅覺神經斷裂、嗅覺喪失迄今。事發後，頭部開刀住院兩次，轉院和醫療費用超過廿萬元，因未投保意外險，且申請軍保撫卹失敗（軍保未列嗅覺喪失而未申請到撫卹，公保則有），扣除教育部的五萬元急難慰助金，尚須自掏腰包十五萬元，出院後還要自己面對與學生的官司。

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以前總覺得校園相對社會來得安全許多，加上自己是軍訓教官，身穿軍服，披著「老虎皮」，學生應會戒懼，但發生這事後，我不再鐵齒，不但為自己加保醫療險，還投保意外險，以防再次發生「校園意外」，相信仍有許多教職員未投保意外險，建議教育部或地方教育主管機關應比照「學生平安保險」，開設「教職員平安保險」，讓教職員處理相關事件時有所保障，另應增列刑事訴訟律師費用補償附加條款，才能讓第一線教育人員無後顧之憂。

（作者是大學的生活輔導人員）

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