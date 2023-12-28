自由廣場》投票日與蔣經國

◎ 莊勝榮

美國明年總統大選是十一月，現在共和黨已經展開初選。卅年前的總統競選主軸是，預算、墮胎是否合法化、槍械管制及種族歧視等問題。事隔卅多年，這些議題沒變，代表老問題沒有解決，今年增加一則新議題，民主共和兩黨一致抗中保美，讓美國繼續維持世界第一，這就是美國總統選戰的大格局。

反觀台灣總統選舉，除了統獨大戰的國家認同外，還是老套的人格摧毀戰。統獨問題一直是台灣的思想及意識型態大問題，其實頭腦清楚的人，應該很清楚卅五年這部憲法制定時包括中國大陸，也包含台灣，但國共內戰後，毛贏蔣輸，中國大陸領土自然消失，所以蔣介石才要高喊反攻大陸，收回失土。一九四九年後，憲法上的領土已經侷限在台澎金馬，就像一八四六年美墨戰爭，墨西哥戰敗後，領土割讓後，已割讓的領土就不能再宣稱是自己的，道理相通。

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有些人認為改國號為台灣才是台獨，但以中共的角度看，不管

叫中華民國或叫台灣，凡獨立於中華人民共和國，互不隸屬，就是台獨。尤其選總統，更是獨中之獨，所以從江澤民時期，一直反對台灣選總統到習近平時代。

蔣經國生前就講，認同中華民國及認同台灣的人應該互相接納，才不會被中共挑撥離間分化，要走親美的民主康莊大道。一一三年一月十三日投票日，恰好是他的逝世卅六週年，他生前的這番主張，具有時代意義，值得選民警惕。

此時此刻應該回歸選戰主軸：（一）如何提升國家認同，而非像現在，所謂國家，仍然歧異，有認賊作父，把敵國當祖國的怪現象，如何凝聚國力？（二）如何增加公共投資，促進經濟發展。例如：高鐵環繞台灣，包括宜蘭花東及屏東。（三）如何提升司法品質，提高檢察官、法官、律師的水準，以贏得人民對司法的信賴。這些比較有高度、有格局的議題，應該在選戰中被討論，而非淹沒在淺碟式的人格摧毀戰及假民調、假訊息中。

（作者是律師）

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