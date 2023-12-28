自由廣場》你我生活周遭 處處是台獨

◎ 王義郎

在電視政見發表會上侯友宜質疑賴清德說：我反對台獨，賴清德敢反台獨嗎？賴清德回擊說：我們三個人選總統都是台獨，在中共的眼中，不管叫中華民國或台灣，都是台獨，你不是台獨，難道在選特首嗎？在台灣選總統，是百分之百的台獨。就像在美國選總統，就是美國獨立的象徵，這就是政治台獨最關鍵的真諦。

台灣與中國有許多撇不清的糾葛，像文字相同，但繁體字與簡體字仍然有別，這就是「文字台獨」。中國的華語及各地方語言五、六十種，台灣除了新住民語言外，大部份使用華語，其他大致是客家話、閩南語及原住民語言，這也是語言很大的差異。將來台灣邁入雙語國家，如果普遍使用華語及英語，相信更深化兩邊語言的差異，難道不是「語言台獨」嗎？雖然兩邊的人民同樣是黃皮膚，但中國十四億人乃是孕育共產馬列思想，台灣二三○○萬人則充滿著民主自由的思維。同樣是黃皮膚，但思想、制度不同，就像香瓜與香蕉，同樣是黃皮外表，果肉不同就是不同。這是民主政治與共產專制的極大差異，算是「思想制度台獨」。

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早上總統府升旗及學校、機關升的國旗，是中華民國青天白日滿地紅國旗，而非中共的五星旗，這是「國旗台獨」。當學生領著台灣的畢業證書或獎狀，這就是「證書台獨」。台灣是用新台幣，中國是用人民幣，這是「貨幣台獨」。

當旅客拿著護照要去美、日旅遊時，深綠色的護照，封面上方印著「中華民國REPUBLIC OF CHINA」，下面則是「TAIWAN護照PASSPORT」，這代表我們的國家。與中國十四億人持著棗紅色中華人民共和護照有著天差地別，這是「護照台獨」。從日常生活中大家可以體會，二三○○萬人活在「生活台獨」之中而不自知。還有總統候選人主張「九二共識」，聲稱反台獨，把台灣推入中國的專制獨裁火坑裏。這種人還有資格在台灣選中華民國或台灣的總統嗎？在台灣選總統就是選「政治台獨的總統」，也是在選你我他天天在做，只是沒有說的「生活台獨總統」。台灣或中華民國是「獨一無二」的，與全世界一九○幾個國家（包括中國）截然不同，這還不夠「獨」嗎？

（作者是台灣廣告主協會前理事長）

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