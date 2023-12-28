自由廣場》柯文哲「守護農地」被看破手腳

◎ 袁冰凝

民眾黨總統候選人柯文哲名下的農地違規闢建停車場使用，刨除農地瀝青時，挖出水管、鋼筋、裸露電線、大水泥塊、紅磚，不過新竹市政府卻聲稱，該農地僅摻雜少量鋼筋與少量混凝土塊，初步未見營建廢棄物棄置情形，對此，筆者有話要說。

按環境部之函釋，所稱「營建剩餘土石方」係指建築工程、公共工程及其他民間工程所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等，而「營建廢棄物」則係指因施工所產生之金屬屑、玻璃碎片、廢塑膠、廢木材等廢棄物。另營建剩餘土石方與營建廢棄物混雜未經分類之「營建混合物」，於管理上歸屬「營建廢棄物」範疇，惟目前尚無混雜比例之界定規定。試問前述水管、鋼筋、裸露電線不就是營建廢棄物嗎？新竹市政府怎能視而不見？

請繼續往下閱讀...

又依據《廢棄物清理法》第二條之立法理由，廢棄物與資源位處物質或物品之不同生命週期，經過適當手段，廢棄物可變成資源，而若『錯置』、『錯用』，資源也應視為廢棄物。再者，農業部函釋規定，土壤為天然化育形成，為確保農業生產環境，避免地下水或土壤汙染，農地填土之來源應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方或其他有害物質。

試問水管、鋼筋、裸露電線、大水泥塊、紅磚等營建剩餘土石方及營建廢棄物，可以用來回填優良農地嗎？即使是可再利用資源，一旦錯置、錯用地方，依《廢棄物清理法》規定亦視為『廢棄物』。

筆者呼籲新竹市政府應不分黨派，依法行政，按違反《廢棄物清理法》及《區域計畫法》等相關規定裁罰，以免遭到外界質疑其執法之公正性。

此外，柯文哲身為總統候選人，高喊「積極保護農地、回歸國土整體規劃，依法納管，以維持食安」，卻違法出租農地當停車場使用，與自己主張的「守護農地」完全自相矛盾，不僅令支持者失望，也讓全體選民看破手腳。

（作者是法務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法