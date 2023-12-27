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社論》「下架」民進黨 「消滅」民眾黨

2023/12/27 05:30

柯文哲的政治光譜轉移，犯了無藥可救的戰略錯誤，他跟黃國昌類似，假使在綠營長期蹲點，還有機會成為綠營共主或一方之霸。不此之圖，轉投權貴主宰的藍營，永遠只配當個「打工仔」，王金平即為一例。圖為26日第二場總統候選人政見發表會。（記者廖振輝攝）

柯文哲自稱，若韓國瑜當年擔任市政顧問，現在副手應該是他。這種事後諸葛，無非是想挽回深藍支持者，重溫藍白合曖昧情調。侯友宜本人則證實，藍白合瀕臨破局之際，確有開口邀請韓擔任副手，但韓自覺較適合不分區立委。至於韓的主題，應該是選後爭取柯支持，順利拿下立法院長吧！一個無心市政，直攻總統慘敗，又遭高票罷免者，竟被柯、侯、國、眾當成寶，一來是屬性相近的藍白之爭，二來透露藍白對外搶票的局限。

韓可能是個見證，二○一四柯獲得綠營支持，由政治素人一躍而成首都市長，很快就決定「脫綠入藍」。柯為何如此忘恩負義，且至今視綠營為寇讎，難道真的是有些人懷疑的中國因素嗎？我們寧可信其無。不論如何，前一陣子的藍白合劇情也足以證明，連深藍選民都可接受柯，可見他的政治光譜轉移，已告完成。如今，深藍回流國民黨，柯又想吃回頭草，「自己內心的本質還是深綠」，「幫陳水扁看病」。可惜，綠營支持者不買單，中間選民也對變色龍失去興趣。於是，陷於農地問題之際，抬出韓當急診醫生。

深藍回流，侯趙配行情反彈，但不久便達天花板。平心而論，藍營的團結氣氛好多了，這是侯的好消息。不過，侯以往的中間色彩、遠離意識形態、本土想像方面，卻一一被自己解構了。包租公打礦工宅，從民調來看並不討好。從而，趙、韓之外，侯又想動郭的腦筋：「未來可以借重他的長才。」這樣的話語，恐怕只是預防針，避免關鍵時刻，郭倒向柯陣營。郭通過連署卻未登記參選，各方民調顯示，他的政治能量已告渙散。郭的剩餘價值，與其說是選票，不如說是鈔票。而這部份，對柯當然不無小補。

小笠原欣幸分析：目前各陣營的招數、攻防的方式都已攤牌，賴清德最終驚險過關的機會較高；但賴領先的幅度也無法讓人斷定不會翻盤；而在野黨要翻盤的條件，可能需要依靠是否會出現「突發事件、醜聞爆料或外部的影響」。過去八年，小英政府的政績瑕不掩瑜，國際肯定之聲不時傳來，蔡、賴也沒有該黨首次執政時爆發的重大醜聞，這是賴力抗藍白聯軍的本錢。話說回來，賴蕭配，難以激發二○○四牽手護台灣、二○一四太陽花學運的熱情，也是隱憂。未來半個月，影響大選的主因，或許要密切觀察外部因素，尤其是北京來者不善，介選動作斧痕斑斑可考。這方面，國民黨似乎「樂見其成」，期待一舉追過有限差距。可是，外部因素也不單中國，拜登便當面要求習近平：不要介入台灣大選。在這種情況下，北京若恣意妄為，華府會有什麼「反介入」，自是各陣營不得不提防的變數。

藍白合破局，侯趙配吸引深藍回流，趙少康昭告天下，下一步就是「棄柯保侯」。一九九四台北市長選舉，黃趙之間的棄保，以及，二○○○總統大選，連宋之間的棄保，兩次棄保之得以發生，在於雙方支持者屬性接近。這次，藍白原本也有支持者重疊現象。然而，趙、韓吸引藍色支持者歸隊之後，柯目前的一成五左右，幾乎是白色核心支持者。柯的近衛部隊，對他有宗教般的信仰，深信「垃圾不分藍綠」，也深信自己應有的機會，被輪流執政的藍綠所剝奪。從而，柯既是他們賭爛的出口，也是他們的希望所繫。這股核心力量，藍綠都很難挖得動，如果勝選無望，他們可能的行動之一是不投票。更何況，柯本人陷入政治生命保衛戰，自己活過這次大選最重要，恐怕會想盡辦法免於「被棄」的命運。

就政治競合原理而言，這次大選結果，侯趙配勝選對柯不利。因為藍白政治屬性趨近，藍綠涇渭分明，綠白也幾乎完成切割了。一如國親兩黨，「消滅」親民黨，「下架」民進黨，才符合國民黨的長期利益。同樣的道理，藍白合劇場差點被「小吃大」的國民黨，一旦坐上大位，難免會對企圖「取代」國民黨（包括「取代」兩岸代理角色）的柯下手。也許，未來回顧會更清楚，柯的政治光譜轉移，犯了無藥可救的戰略錯誤，他跟黃國昌類似，假使在綠營長期蹲點，還有機會成為綠營共主或一方之霸。不此之圖，轉投權貴主宰的藍營，永遠只配當個「打工仔」，王金平即為一例。柯文哲，未來有沒有回頭路，現在言之尚早。可以想像的是，這場大選他似乎沒有回頭路了，必須緊密拉住核心支持者，為自己的「後二○二四」奮力一博。

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