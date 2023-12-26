自由廣場》日本人容易接受一中原則

◎ 永山英樹

中國的一個中國原則其實是併吞台灣合法化的政治宣傳。借此強調「台灣問題是中國內政」，讓日美等國不易介入台海戰爭也是這個宣傳的重要目的。

我們得問，一中（台灣屬於中國）是個事實嗎？

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大家知道領土主權的判斷基準是國際法，那麼一中原則在國際法上到底有什麼根據呢？

中國政府在二○二二年發表的《台灣問題與新時代中國統一事業 》白皮書指出，「（一九四五年）九月，日本簽署《日本投降條款》，承諾「忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務」（※實施開羅所規定的將台灣、澎湖列島歸還中國之義務 ）。

十月廿五日，中國（※當時是中華民國）政府宣告「恢復對台灣行使主權」，……由此，透過一系列具有國際法律效力的文件，中國從法律和事實上收復了台灣。」由此可見，「日本在一九四五年將台灣、澎湖歸還給中國」的見解是中國所謂的一中原則的法理基礎。

事實上，中華民國政府沒有簽訂正式的領土割讓條約，自行宣告「恢復對台灣行使主權」當然是無效的。日本並沒有將台灣、澎湖割讓給中華民國（或中華人民共和國），而是在一九五二年四月廿八日基於舊金山和平條約放棄了台灣、澎湖的主權。從以上這個鐵的事實，一中原則不具法理基礎，所以「台灣屬於中國」的宣傳是假消息。

但是中國為阻礙日本介入台灣問題，一直都向日本灌輸一中原則，「台灣問題屬於中國內政」的謊言深植於日本人的心底．這也是他們對日認知作戰的一環。

親中媒體《朝日新聞》在十二月廿一日有關台中關係的報導中寫了一段「日本戰敗後，台灣回歸中國」。針對這個顯然錯誤的記載，我馬上向朝日新聞社要求更正，但是得不到回應。

我懷疑朝日新聞社裡有中國的在地協力者。很遺憾，大部分的日本人多多少少被一中宣傳所洗腦，因此容易接受這種不實報導。我希望台灣的政府和人民深切的了解一中宣傳對外的影響力有多麼的嚴重。我也期待台灣人向世界發聲否定一中原則。只有透過這樣的努力，各國才能了解台灣和中國在國際法上不屬同一國家的現實。所以千萬不要票投接受一中謊言的總統候選人！

（作者為台灣研究論壇會長）

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