自由廣場》侯趙想讓中國放心？別再自欺欺人

◎ 林逸民

英國下議院外交事務委員會最近在官方文件內稱台灣為獨立國家，因為台灣擁有身為一個主權國家的所有條件，包括常住人口、界定的領土、施行主權政府，以及與其他國家建立關係的能力，只是缺乏更廣泛的國際承認。

國際上認定一個國家的方式，就在於領土、人民、主權，以及與國際上互動的能力，台灣人持台灣政府發行的護照，到國際上絕大多數國家都能入境，也就是各國實質上承認台灣，只是還沒有正式的法理承認。正如英國下議會所言，台灣就是一個實質獨立的國家。台灣人都想維持這樣的獨立現狀。

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中國想要統一台灣，就是要滅亡台灣，把台灣變成中國的一省，不接受的就是台獨，這點中國已經再三重複，台灣人都聽到耳朵長繭了，但是，台灣還有少數人，不斷的逃避現實、自欺欺人，趙少康就是其中之一。

趙少康明明以副總統候選人身分參選，竟說「不支持台灣獨立」是因為「想讓中國放心」，殊不知中國唯一放心的辦法是台灣放棄主權成為中國的一個省，只能由中國指派省長，不可能選舉總統副總統。侯友宜也恬然要求賴清德副總統「放棄台獨主張」，卻無視只要台灣人民有自己的總統對中國來說就是台獨，侯友宜、趙少康若忠於自己的主張，那又為何參選正副總統？

趙少康之流就是標準的掩耳盜鈴，其實趙少康明明就很清楚，他於直播節目上說「兩邊政治制度、人民習慣都不一樣，不可能統」，光是講出這句話，趙少康在中國的認定中就已經是台獨，因為中國有統一時間表，雖然軍事上還做不到，但至少口頭主張上非統台灣不可，趙少康聲稱不可能統已經犯中國大忌，卻竟然認為自己反台獨。

趙少康還高呼「民主既然可以在台灣，為何不能在中國？」其實中國最恨的不是台獨，是想要把中國民主化，因為這會危害中共的專制統治，李明哲在民進黨時代進進出出中國都無礙，後來想推動中國民主化，立刻被抓，趙少康想鼓吹中國民主化，還覺得中國會對他放心，簡直愚不可及。

正如賴清德副總統所說「在中國的眼中，我們三人站在這裡參選總統通通都是台獨。」台灣要維持自己的主權，中國就不安心，台灣選自己的總統，對中國就是台獨。而中國討厭中華民國，還甚於台獨，其實趙少康自己也很清楚這點，於回答學生關於九二共識的問題時，表示北京不可能承認中華民國，既然都知道，還說什麼呢？趙少康是自己騙自己，還是存心欺騙台灣選民呢？

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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