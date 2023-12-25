自由廣場》瞎扯引進10萬印勞 侯友宜擾民心

◎ 官文傑

中國國民黨總統候選人侯友宜在政見發表會上，公然宣示反對勞動部和印度簽署備忘錄（MOU）引進十萬印勞，稱將影響本勞就業機會，也會造成社會動盪不安！儘管勞動部多次闢謠，近期沒有一次引進十萬印勞的決策， 但侯陣營依然無的放矢，也不查證真相，仍以此話題污衊印勞，進而恫嚇台灣人民，分化台印人民情誼。

台灣開放外勞至今已逾卅二年，外勞總數達七十五萬人，政策雖未與時俱進，法令規章守舊更讓人詬病！但從未賦予政府指定雇主使用任何國家勞工的權限，所以一次引進十萬印勞的謠言，絕對是空穴來風！以廿多年前開放越南勞工為例，即便越南政府每年給予駐台勞工代表責任額度，越南勞工總數達到十萬人總共耗時超過十年！所以侯友宜的十萬印勞來台打工的說詞，印證侯友宜團隊無法提出有效的外勞政策，以謠言惑眾搪塞、恫嚇選民，讓人深感遺憾！

請繼續往下閱讀...

除了抹黑勞動部積極尋求新的外勞輸出國外，侯重啟服貿及讓中生在台就學、就業的政策更讓人憂心忡忡！重啟服貿讓中國人只花廿萬美元即可舉家遷台當投資移民，以中國現今的經濟實力，送個幾百萬人來台當非難事！如再加上這些移民聘僱的低薪中國勞工，屆時台灣各行各業能與他們抗衡的應該所剩無幾！另外，讓中國學生可在台就學、就業，對台灣年輕人就業機會的影響更是不容輕忽！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法