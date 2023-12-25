自由廣場》國家照顧眷村 忘了悲情礦工寮

◎ 鄭麗真

一九四九年中國國民黨帶著約兩百萬軍民，輾轉來到已六百萬人口的台灣，他們夢想趕快反攻大陸，臨時且快速在各處搭建「眷村」，未經都市規劃的區分使用，更未獲土地所有權人的同意，當然無建造也無完工的使用執照。

當反攻大陸成了無法實現的空言，近二、三十年眷村才成為台灣特別的文化。眷村由國防部專案協助，當年的戰士授田證轉換為台灣居住證。政府逐步將眷村改建為合宜住宅。

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同一時期的台灣礦工們，冒著生命危險在地底礦坑裡拚命、得以平安存活者，職業病塵肺症也纏其終身；只因為了就近上工，須住在礦區寮房，沒土地所有權，且需獲地主同意才能修繕；礦工成為台灣最邊緣、最無聲的弱勢族群。

榮民可享有政府為他們改建眷村；老邁的礦工們，想要安身立命，還得靠子女出資修建遮風擋雨之屋。當年國民黨政府對待隨其軍團來台者與台灣基層出生入死的礦工，天壤之別的懸殊待遇，竟成為當今無人性的政治攻擊手段。

全台現存或已被拆除改建之眷村，共約八八九個，全部可由國家出資改建，榮民家屬深受照顧；台灣在地各種基層農、林、漁、礦勞工的居宅，政府照顧他們了嗎？

新店中央新村建於一九七○年，供中國來台的民代（約一六三戶）落腳，由蔣介石授權，免費取得五十七坪土地，分廿五年扣部分薪資做為購屋費用，待繳清後過戶。

台北四四南村的眷村在陳水扁當北市長時，換得信義新城每戶五十二坪至五十七坪，舊眷村留下改置公民會館。當年他們拉白布條抗議，現在每戶都值六、七千萬元。

違章建築的眷村可合法換取豪宅，日治時期即留存至今的礦工工寮被譏諷為不合法的違建，這是國家怠惰懈職超過一甲子的錯誤，礦工眷屬後代何其無辜！

（作者為文史與人權工作者）

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