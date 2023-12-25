自由廣場》淺談土地與居住正義

◎ 張國財

近來，三位總統候選人及某些政客的爭議房地產，成為輿論關注的焦點，更掀起土地與居住正義的論戰。

土地正義方面：土地地目共有建、雜、田、旱、牧、道等廿一種之多，不同地目有不同之使用限制。像黃國昌、顏寬恒、馬文君等人家族，長期占用國有地蓋私家宅第，或將位於保護區的土地違規設置收費停車場；像韓國瑜、顏寬恒、馬文君等人家族，可以誇張的賤價租得國有地或台糖土地……這種不具普遍性（他／她行，你我不行）的行為背後，就是特權！就是違反土地正義！

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喊「守護農地」的柯文哲，在法規鬆綁「沒有農民身分也可買農地」後買竹市農地，應為農地的柏油路面上面種滿遊覽車（之前是種滿轎車），不僅農地未農用，也違反除非繼承否則不能蓋農舍的規定，在刨除瀝青時，還挖出鋼筋、水泥塊等建築棄物及營建土方，如此「守護農地」，事後還推得一乾二淨，有夠諷刺！

違建方面：違建可粗分成「即報即拆違建（如有公共安全危害的違建及新違建等）」、「既存違建／舊有違建」及「免拆違建（如鐵窗、女兒牆等）」三大類。

賴清德祖父一九五八年起居住的萬里礦工工寮，年久失修後整建，地皮在賴家名下，未佔用國有地；新北市政府都已認定為既存違建，沒有涉及公共安全，也未嚴重影響環境衛生或治安，依規定只要拍照列管即可。

事實上，類似賴家這種在自家私人土地上，原始建物可追溯超過五、六十年的「既成違建／舊有違建」，全台少說有六、七十萬戶！從普遍性與時代背景（不要從舊黨國思想）看，這六、七十萬戶與建築在公有土地上、同樣無建照與使用執照的眷村，同樣有資格被稱為「歷史共業」！只敢指控礦工工寮是違建，卻無視眷村是更大違建的人，有何資格講居住正義？

倒是侯友宜的大群館九十九間套房，高掛九十九個門牌（更名文化凱旋苑後增為一○三間套房），免房屋稅法律漏洞鑽好鑽滿；口喊挺「居住正義」，五年間卻將學生的租金漲好漲滿，吃相之難看，遭譏為「剝皮寮」，剛好而已！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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