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自由廣場》平議服儀規定

2023/12/24 05:30

◎ 林政武

每年寒流過境那幾天，新聞一定都會報導某某學校師長，禁止學生外穿保暖衣物，進而處罰學生，而遭到學生投訴，最後的結果一定是校方出來道歉，並承諾改善。今年也不意外，新北市樹林高中被學生投訴，服儀不合規定，被校方處罰作開合跳，根據教育部最新服儀規定，學校無統一訂定換季時間，學生得依個人對天氣冷、熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。天氣寒冷時，學生可於校服內外加穿保暖衣物，唯須可辨識身份之穿搭為原則。也就是說，學生只要身上有其中一件是校服或班服，不管溫暖或寒冷，這樣的穿著都是符合服儀規定的。

放眼各級學校的學生服儀，可說五花八門，有學生下半身穿運動短褲，上半身穿制服，多年前有某校男生穿裙上學，基於兩性平權跟學生身體自主…等原則，校方見學生穿著不合時宜的服儀，比如便服日女生穿短裙，容易曝光，師長只能用道德勸說代替處罰，並必須注意言詞，不能讓學生感到不舒服，否則被學生投訴，一定是道歉收場。

筆者不覺得這樣不好，畢竟學校制服跟外套，不管是舒適性或保暖程度，對學生來說都不是很舒服。重大集會活動，在師長的要求下，學生也都能配合統一服裝。教育從過去的填鴨死背走向多元活用，學生服儀也從統一整齊過渡到彈性自主，只要不傷風敗俗，我們都應該尊重學生的服儀自主，更何況在體罰零容忍已經立法通過多年，竟然還有老師會用服儀不合規定去體罰學生，簡直匪夷所思。

說個笑話：「老師升旗時對全班做服儀檢查，指責某生滿頭黃毛，要依校規處罰，同學舉手解釋該生的髮色是天生的，老師回應，規定就是規定，回去把他染成黑的。」許多規定本就不合理或不合時宜，老師應與時俱進，反思規定的背後到底有無教育意義，而非一味用過去成長經驗，套用在學生身上，天寒地凍，因為學生服儀不合規定就處罰做開合跳，我若是該生家長也會非常心寒。

（現職國中教師）

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