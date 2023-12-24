自由廣場》團結反制中共認知戰

◎ 張昭仁

黑熊學院沈柏洋在演講中解釋中共認知作戰的手法，解開近年來台灣社會的三個謎解，海外獨派近年來「內爆」崩解的原因，去年地方選舉民進黨大敗的原因，還有4年前4大老嚴詞批判小英的原因。

認知作戰中，中共慣用兩個手法，第一深入台派勢力，長期埋伏，最後的關頭，從內部引爆，海外獨派勢力這幾年「內爆」不斷，積弱不振，就是典型的例子。上星期，我跟一個長期關心台灣的長者聊天，他突然爆出「蔡英文貪汙」，問他有什麼證據，他說是台派內部群組傳出的話，我問他賴清德單是老家廣寮就遭到無窮盡的羞辱攻擊，倘若蔡英文貪汙，那些中國人豈有可能會放過她？他沒回答，但是話也談不下去了。他不認為自己不對，因為他深信所謂的「內幕」，中共刻意開設偽裝支持台灣，蔡英文後援會，賴清德後援會，以吸引本土支持者，先故意長期表現出挺台灣，比你還台，但是在重要關頭就開始放毒，讓支持者以為自以為得知「內幕」，使你灰心，失望，進而自家人內鬥，海外台派的力量就這樣自我瓦解。

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認知作戰第二手法就是成百上千醜化民進黨的影音片斷，去年點閱人數超過5千萬人次，平均台灣每人點閱兩次，這解釋了去年選舉，「下架民進黨」琅琅上口，問他為何要下架？卻講不出理由，就是不喜歡。於是民進黨政績不錯，選舉卻大敗！

在認知戰荼毒後，激進獨派逐漸呼應認知戰的說詞，成為極少數，現狀獨立派則成為主流，呼應台灣及世界的主流。

在中共認知戰肆虐下，仍有35%的台灣人不受影嚮，堅定支持賴蕭，他們己經從病毒中免疫，但傳統台派支持者至少有42%，小英政府滿意度有50%，這代表仍有10-15%的支持者仍受認知戰醜化，假消息影響，離投票只剩一點時間，35%己清醒的人要有台灣使命感，在這個月努力找回這15%，給他們正確信息，找回他們，讓賴蕭及立委過半。

（作者是會計師）

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