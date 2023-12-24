自由共和國》曾進發／秋之奧入瀨溪流

曾進發／攝影詩人
清澈溪流上翻滾著橙黃色紅葉
毛櫸與楓樹變色彩妝已然定妝完備
秋天滑進了奧入瀨溪流
銚子瀑布宛如巨大酒壺傾倒酒漿
不勝酒力的楓樹花枝亂顫臉紅心跳
喝酒醉的溪流是上帝視角美的高湯
涼風經由山毛櫸葉尖傳來
跫音在七彩森林讚嘆聲中跌跌撞撞
阿修羅の流れ說喝完這杯再來一杯
無言的溪水發出震耳欲聾的侘寂
啊多麼美的領悟
幸運的樹葉會等到紅黃變色才墜落
不幸運的葉子凋零在青壯翠綠時
■銚：盛水器皿《說文解字．金部》：「銚，溫器也。」清．段玉裁．注：「今煮物瓦器，謂之銚子。」
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